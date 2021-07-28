姜濤燃起心中團火 「燒」除懷疑與不足

【明報專訊】姜濤、柳應廷（Jer）、林家謙與Tyson Yoshi的《拉闊音樂會風火雷電》9月27日在亞博舉行，4名歌手分別代表「風、火、雷、電」四大元素。昨日大會發布「浴火重生。姜濤」宣傳片，姜濤解構「火」的特性。首踏拉闊舞台的他，表示獲邀請時好開心，希望外界認同他值得擁有這表演機會，希望編曲與排舞方面為觀眾帶來新鮮感。

談到音樂會的陣容，姜濤透露製作個人作品《Master Class》時，已計劃邀Tyson Yoshi合作，可惜當時對方不在港，他說：「今次好希望可以同Tyson Yoshi合作《Master Class》，他的音樂給了我好多靈感，所以想睇吓用他的演繹方式會有什麼感覺。」問他會否唱隊友柳應廷的《狂人日記》，他笑稱這首歌好難唱，並說：「當初聽到呢首歌都有私下試唱，我要睇吓過唔過到Jer嗰關先，因為佢對自己嘅歌要求好高。」

姜濤透露「火」對他別具意義，參加《全民造星》時，花姐（黃慧君）叮囑他心裏要有「火」，他說：「做每一首歌前，我心中都有團『火』話畀自己聽『呢首歌一定掂』，我覺得要有呢份信心，首歌先會做得好。」面對外界對年輕人的質疑，姜濤說：「呢團『火』對我嚟講，可以燒晒對自己嘅懷疑，同過去嘅不足。」

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