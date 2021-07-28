威尼斯影展公布競賽名單 姬絲汀史超域扮戴妃爭影后

《沙丘瀚戰》演員陣容鼎盛，包括添密菲沙洛米（上圖）及張震（下圖）以非競賽片姿態，將於威尼斯影展舉行世界首映禮。

【明報專訊】被譽為世界三大影展之一的第78屆威尼斯影展，將於9月1日揭幕，大會前晚公布主競賽入圍名單，西班牙鬼才導演艾慕杜華（Pedro Almodovar）早前獲邀成為開幕電影的《Parallel Mothers》，飾演孕婦的彭妮露古絲（Penelope Cruz）擔綱另一喜劇《Official Competition》，同樣榜上有名。《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》柏比路拉林（Pablo Larrain）執導、《吸血新世紀》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）扮演英國王妃戴安娜的傳記片《Spencer》，《鋼琴別戀》女導演珍甘比恩（Jane Campion）為影視串流平台Netflix拍攝的古裝片《The Power of the Dog》，以及《蝙蝠俠：黑夜之神》​美國女星瑪姬基倫荷（Maggie Gyllenhaal）首次執導的《The Lost Daughter》等，齊齊有份角逐最高榮譽金獅獎。

《以你的名字呼喚我》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）主演科幻巨製《沙丘瀚戰》（Dune），以及《異形》導演烈尼史葛（Ridley Scott）執導、再跟《火星任務》麥迪文（Matt Damon）合作的新片《最後的決鬥》（The Last Duel，暫譯），以及《蟻俠》艾加韋特（Edgar Wright）執導、《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）及《王冠》麥史密夫（Matt Smith）主演的《Last Night In Soho》，則入選非競賽單元，並於當地舉行世界首映禮。

奉俊昊趙婷擔任評審

今屆影展邀請《上流寄生族》韓國導演奉俊昊擔任評審主席，去年憑《浪跡天地》在威尼斯贏得金獅獎後再揚威奧斯卡的華裔女導演趙婷，以及《墮落迷城》女星莎拉加頓（Sarah Gadon）亦獲邀為評審團之一。頒獎禮將於9月11日舉行。