新片扮閃避球教練 讚港將東奧爭光 鄭伊健尷尬談舊情 周家怡叫香港加油

【明報專訊】鄭伊健與錢嘉樂繼電影《黃金兄弟》後再合作，拍攝新片《深宵閃避球》，昨日出席開鏡禮。他們戲中飾演閃避球教練，藉閃避球帶出遇到問題不要閃避、要積極人生、衝破代溝等信息。鄭伊健被問及年輕時有否閃避情侶關係時，有點尷尬笑言閃避過，但已忘記及解決了。片中跟年輕女演員合作，他說相處無難度、傾到偈，他對於香港運動員在東京奧運取得佳績感開心及為港爭光；有份演出《深》片的周家怡對於香港運動員的成績亦表示感動，「年輕人好勁、好犀利，香港好耐未試過有這個氛圍，香港加油！」

鄭伊健、錢嘉樂、周家怡、李靖筠、黃淑蔓、雲浩影等出席新片《深宵閃避球》開鏡禮，英皇電影老闆楊受成到場打氣，並送上蛋糕祝賀周家怡日前生日。伊健和嘉樂今次演閃避球教練，伊健指電影有意義，藉閃避球帶出積極人生、衝破代溝，提示遇到問題不要閃避的信息。問伊健年輕時有沒有閃避情侶關係？他略帶尷尬說：「其實到現在都未正式面對過；都閃避過，但忘記了，已經解決。」

社會氣氛麻麻，嘉樂認為此刻開拍熱血勵志題材是好事，可以鼓勵年輕人定立目標：「我會教小朋友不會閃避問題，有目標和無目標，個人生相差好遠，我做武師時，大哥洪金寶、成龍已教我們要做叻仔，追住武術指導和導師、主角位置進發，我到現在仍掹車邊學習中。」

伊健自稱智障 與年輕演員相處無難度

伊健和嘉樂跟一班年輕女演員合作，前者稱相處無難度：「我本身有少少智障，她們又好主動，都傾到偈。」嘉樂承認曾有代溝：「初初她們當我們是前輩，會驚，熟絡後會拍我肚腩開玩笑。」嘉樂覺得打破隔膜非難事，花幾分鐘跟後生仔學潮語，努力融入其中。伊健笑言連「萬歲」請吃下午茶也要追上時代：「以前下午茶請飲檸茶、菠蘿油、蛋撻，現在要買珍珠奶茶、芝士蛋糕。」

伊健表示與嘉樂私下亦是好兄弟，經常有聚會，開工前相約一起了解閃避球這項運動。嘉樂自爆：「不熟這個運動點做教練？我們去球場睇香港女子閃避球代表隊練波，我企出去被波掟中，想接住個波，但是快到似風飛走。」伊健在電玩世界早已接觸過閃避球項目：「我畀錢玩，1蚊掟一個波，今次拍戲都好快掌握到。」

周家怡被爆是MIRROR粉絲

伊健趁拍戲空檔上網留意東京奧運賽事，知道香港羽毛球代表鄧俊文和謝影雪躋身四強。嘉樂開心見到香港劍擊運動員張家朗在奧運奪得男子花劍個人賽金牌，香港泳隊女將何詩蓓又摘下奧運200米自由泳銀牌，讚他們為港爭光。

周家怡現場被呼「英皇電影一姐」，她耍手否認：「大家講笑，真的不是，不要嚇死人，不過好多謝老闆楊生送鼓勵，好開心。」她透露42歲生日正日有一日假在家睡覺慶祝，生日願望是可以保持青春。她今次在片中扮演社工，可以親近後生女吸收青春氣息：「年輕人很熱血，好彩跟她們沒有代溝，很談得來。」她爆伊健面對這班熱情妹妹，難以招架：「班女仔好純真、可愛，有時玩整蠱，會圍埋唱伊健的歌、大叫伊健個名，弄得他好尷尬。」

問她有否為自己的終身大事籌謀？她百無禁忌笑說：「殮葬買位？沒想太多，現在沒拍拖，可能我麻煩，我信感覺，暫時未遇到一個好有感覺，現階段覺得有沒有配偶都得，但怕講完60歲時會後悔，我仍等緊對的人出現。」李靖筠爆周家怡在化妝間播放MIRROR歌曲，她承認自己是MIRROR的支持者。對於香港運動員在奧運取得好成績她很感動：「年輕人好勁、好犀利，香港好耐未試過有這個氛圍，香港加油！我覺得香港將會行運。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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