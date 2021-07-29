見證師妹何詩蓓奪銀牌 方力申眼濕濕：好激動呀

【明報專訊】「香港飛魚」何詩蓓昨日於東京奧運以破亞洲紀錄時間摘下女子200米自由泳銀牌，亦是香港史上首個奧運游泳獎牌得主。曾代表香港出戰奧運的大師兄方力申，身在日本為無綫採訪東奧，他得悉何詩蓓摘銀後表現激動，在社交網上載自拍視頻，哽咽眼濕濕說：「嘩﹗好激動呀﹗呢塊牌真係好難，游水真係好難，我仲有好多問題未問完，但……遲啲再問，總之我想講，佢作為土生土長嘅香港人，大部分訓練時間都喺香港，對我哋泳壇係一個好大鼓勵，香港讀書壓力好大，好多人中間會放棄（游水），游得好嗰幾個先會繼續游。」

網民讚採訪表現專業

之前無綫主持陳約臨採訪香港「劍神」張家朗在東奧奪得男子花劍個人賽金牌時，被網民狠批表現不專業及失禮，她事後公開道歉。方力申於何詩蓓得獎後直擊採訪時，問何詩蓓游自由式慣以右邊吸氣，游到最後50米澳洲泳手迪米絲（Ariarne Titmus）在她的左邊，如果看到對手會否影響到她？何詩蓓表示哪邊吸氣都沒有太大影響，因自知是較短速的選手，一開始要游得快點，這場比賽好多泳手都游開200米、400米，最後50米、100米會游得快過她，所以她都是專注自己。之後方力申兩度想發問，但其他記者先提問，他都禮讓，不少網民讚他有準備及表現專業。方力申表示有好多問題想問何詩蓓，之後在記者會他再度發問，並在台下跟何詩蓓自拍。

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