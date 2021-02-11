派飛吻冧400「生粉」 江𤒹生被問姐弟戀：講呢啲

【明報專訊】人氣男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）昨日出席香水限定店活動，吸引逾400「生粉」（粉絲暱稱）到場支持。AK約上午10點40分現身，粉絲見到偶像即瘋狂尖叫不停。AK識做揮手打招呼，還chok出靚仔三七面冧粉絲。之後AK配合大會要求坐在沙灘椅和到小屋拍照，滿足不同方位的粉絲。他又主動將香水噴出來聞，露出享受樣子，可謂交足貨。其間有粉絲大嗌「江𤒹生你好靚仔呀」、「江𤒹生世界第一」示愛，𧨾得AK滿心歡喜，露出可愛笑容兼以心心手勢回應，有粉絲嫌不夠喉，大聲高呼：「我要飛吻！」AK都有求必應，當中有小粉絲不夠高，騎住媽咪膊馬高舉偶像名牌應援。

雖然活動不設訪問，但AK亦大方答現場記者問題，他自言有噴香水習慣，還賣口乖說最喜歡品牌的味道。問有無送過香水給女生？他表示沒有，但有送過給媽咪。粉絲聞言即大讚偶像孝順和乖仔。另一方面，日前有傳AK和DJ麻利譜出「姐弟戀」，問AK是否可恭喜他有新戀情？AK露出鬼馬樣子笑說：「講呢啲？」當記者追問戀情真假時？AK已被工作人員拉走。全程與粉絲見面10分鐘。

記者：陳釗