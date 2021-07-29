舞台劇加一場 黃秋生：有錢賺都賺不到

【明報專訊】黃秋生、陳淑儀與朱栢康昨日為舞台劇《ART呃》綵排，並宣布加開8月29日下午3時最後一場，合共演出15場。對於加場，他們表示當然愈多愈好，但檔期問題不能再加。會否再加開日場？秋生說：「不好了，做埋日場很辛苦，今次是在排練途中覺得體力能應付，才決定加開一場日場，畢竟我已不再後生，有錢賺都賺不到。」另外，他們亦開心政府早前宣布放寬演出場地入座率到85%。

秋生透露朱栢康最辛苦，有很多長讀白，兩頁紙講3分幾鐘。朱栢康說：「大家都辛苦。」問朱栢康跟兩名演藝學院師兄同台演出，心情是否好緊張？ 他說：「氣氛好緊張，與兩名大師兄合作，如在大海中跟着他們後面游泳，學到很多技巧。」

陳淑儀不覺黃秋生麻煩

陳淑儀夢寐以求與秋生合作終成事：「我睇很多秋生演出的電影，很想和他合作，但一直無機會。」很多人都說秋生很麻煩，但他不覺得，覺得秋生待他很好，會互窒，笑言自己都是一個賤人。秋生稱綵排很順利，沒有拗撬，氣氛和諧又愉快：「大家無麻煩嘢，好專業，概念一樣，又認識所有舞台劇專有名詞，好似之前用另一個方法排了好一段時間，有日突然覺得要完全改變，說一句毋須解釋，大家就知點演。有了前面的累積，令改變後的演出更好、更踏實。」

記者：柯美