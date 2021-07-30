無綫變陣提前播《七公主》 鄺潔楹演劍擊手承接奧運熱

【明報專訊】無綫早前宣布8月3日及9日晚起於翡翠台分別推出劇集《智能愛人》及《我家無難事》，不過昨日突然宣布變陣，配合近期奧運熱潮，香港劍擊代表張家朗在男子花劍個人賽為香港奪得歷史性第二面金牌，加上其他港隊運動員亦表現出色，決定押後播《我家無難事》，該時段改播《七公主》，劇中身形嬌小的鄺潔楹飾演永不服輸的劍擊手。視后李佳芯主演的《智能愛人》下周接《刑偵日記》播出，她對收視信心一半一半，希望觀眾看奧運後會捧場及喜歡。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

馬德鐘與唐詩詠主演的《我家無難事》原定8月9日晚上8時30分首播，近日已播出宣傳片。昨日無綫表示為延續奧運熱熾氣氛，讓港人多一個渠道欣賞、了解運動員及近年大熱的劍擊運動，特意作出節目調動，將原定9月13日播映的新劇《七公主》提前至8月9日晚上8時30分推出；《我家無難事》則延後至9月13日播出。

鄺潔楹身高155cm 苦練劍擊4月

《七公主》由黃翠如、林夏薇、高海寧、陳瀅、江嘉敏、鄺潔楹、劉佩玥及陳曉華等演出，劇中鄺潔楹飾演劍擊手，在比賽場上從不認輸亦屢敗屢戰，並找高手鄭子誠拜師學藝及刻苦訓練。鄺潔楹身高155cm，在劇集開拍前苦練4個月劍擊，她坦言剛開始訓練時困難重重，受傷是家常便飯，肚及大髀曾中劍留瘀傷。監製陳維冠邀請劍擊教練好友Patrick Wu任劇集顧問及技術指導，演員受訓過程及裝束均一絲不苟。

李佳芯新劇收視信心得一半

《智能愛人》下周二（3日）首播，李佳芯昨日以劇中機械人造型，聯同馮盈盈、陸永及麥美恩等為劇集宣傳造勢。李佳芯開心劇集終於在免費台播出，讓更多觀眾看到。《智》劇接《刑偵日記》棒播出，後者收視慘淡，問向來有觀眾緣的李佳芯對收視可有信心？她說：「一半一半，始終之前在收費台播過，但現在奧運多觀眾看電視，希望令大家重回看電視的習慣，順便看埋《智》劇。（無綫靠你挽回失地？）無諗，我只希望大家看完奧運順便看埋一套溫馨又娛樂性豐富的劇集，對自己一定要有信心，希望觀眾喜歡。」李佳芯笑稱劇中有女僕、美少女、骨妹及地盤工造型，可迎合大眾不同口味。宣傳片有摸胸場口，李佳芯透露劇中被麥美恩摸，她則摸馮盈盈：「摸人開心啲，被人摸好尷尬，我之前未試過公開被人摸胸。同埋劇中與陸永有場人工呼吸戲，已經好親密，好蝕呀！」

陸永自嘲甘草演員不是男一

陸永與馮盈盈被問到可有收視壓力，兩人齊將個波拋給李佳芯；馮盈盈笑說：「我無信心，但對Ali（李佳芯）有信心。」陸永接着說：「我對自己都無信心，所有壓力交給Ali，大家都是看Ali啫！我盡量不讓人知我有參演，連我兩個女都未知，播出後再考慮是否給她們看。」首次當男一為何要收埋？他說：「我都快40歲，已去到甘草年紀，不求這些虛名。」他劇中咀李佳芯和馮盈盈艷福無邊？陸永笑言並非為這些而拍，「親密程度就是剪出來看到那樣，而且有感情才稱得上接吻，我那些咀戲只是人工呼吸，無艷福的」。

馮盈盈被摸胸：怕李佳芯尷尬

馮盈盈笑稱劇中每次演的親熱戲都是拯救生命，似是急救節目。兩人還有牀上戲？陸永笑稱只是在牀上傾偈。馮盈盈笑說：「好似我小時候看的那些情節，我們是復刻版。」馮盈盈被李佳芯摸胸？她笑言嚴格來說是她捉住Ali的手逼對方摸：「不尷尬，我怕她尷尬就真。」

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