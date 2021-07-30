讚梁仲恆識帶動情緒 吳君如收三分一酬勞挑戰勵志片

【明報專訊】吳君如監製及主演電影《媽媽的神奇小子》以殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事改編，她與舞台劇演員梁仲恆演母子，道出蘇樺偉和蘇媽媽的奮鬥故事。吳君如向來監製商業片、賀歲片，今次肯冒險挑戰勵志題材，全因古天樂（古仔）出資兼做說客，她亦減收酬勞，只想帶出希望的信息。

阻止導演重本搭景

吳君如說：「古仔推薦導演尹志文及這個故事給我，我跟導演研究劇本近一年，古仔再問我有無信心，我話有，古仔就說他出錢、我出力。其實未必能賺錢，但這兩年想拍勵志故事，帶出人生需要希望的信息。」導演為盡善盡美，曾要求搭建火車站、機場配合戲中背景，君如出手阻止，「部戲投資3000萬，我寧願將錢投放拍跑步及特技，而且人物多，要控制成本」。她自爆減收三分二酬勞：「古仔第一部創業作，就是跟我合作《金雞SSS》，大家合作多年有信任和默契，我說若超支就在我的酬勞扣。做到有意義的事，錢無所謂。」

演出方面，君如笑稱導演撰寫劇本「好狼死」，她演蘇媽媽角色要由頭喊到尾，令她每日開工徘徊在悲慘和憤怒狀態，「導演講笑說，若我喊不出就滴『假情假義』眼藥水，或大巴大巴摑我；我話最緊要劇本好，自然會感動流淚」。她難忘與梁仲恆拍鬧交戲，拍到差點心臟病發，「好彩佢用舞台劇技巧，臨拍前突攬實我嗌好掛住去世的媽媽，帶動我們情緒澎湃」。

梁仲恆早獲導演睇中

梁仲恆拍電影經驗雖淺，但君如讚他和飾演少年版蘇樺偉的馮皓揚（揚揚）及童年版的小演員演得好。她又爆選角時曾苦惱，團隊各有意見，導演一早睇中梁仲恆，暗中出蠱惑，讓他拍片騷演技爭出線。她任女主角則獲蘇媽媽默許：「開戲前找蘇媽媽攞料，戲中的家居亦參照她的住所搭景，勾起她好多回憶，她說不敢睇部戲，驚會感觸落淚，我說她喊硬。」梁仲恆也約過蘇樺偉打機、跑步，學習他的形態投射角色，「最難學偉仔說話，要讓觀眾聽得明，又不失神髓，為取得平衡，研究好耐，我和揚揚與童星都試過一齊練戲」。

記者：鍾一虹

吳君如/化妝：Midco Chu

髮型：Seiko Sin@Hair Culture