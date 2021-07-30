太極預告孖江𤒹生Rock爆紅館

【明報專訊】太極樂隊昨日於葵涌綵排下月舉行的紅館演唱會，表示已做好90%準備，會爭取騷前幾日時間加緊練習，希望做場好表演給觀眾睇，亦好開心音樂人黃丹儀今次加入團隊。

結他手「HiFi德」劉賢德負傷上陣，透露10日前到按摩店揼骨，被技師扭歪左手尾指筋膜，隊友起哄問：「是不是揼正骨？」他強調是正經人，但事件還有下文，自爆在家拿香水時滑手，除了碰傷尾指，香水還撞裂廁塔，他說：「手指患處今（昨）日仍然腫痛，好彩仲彈到結他，希望不影響演唱會演出。」他笑言以後開騷前，不敢再去揼骨。

人氣組合MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong、AK）將擔任演唱會嘉賓，太極多謝AK幫手，笑稱是一次老鮮肉與小鮮肉的交流，鄧建明讚AK首《黑之呼吸》好聽，到時會一起玩搖滾音樂，互唱大家的歌。

HiFi德練歌憶已故隊友

HiFi德和盛旦華透露練歌時特別掛念已故隊友唐奕聰（Gary Tong），HiFi德說：「我都驚上到台彈Gary作的歌會爆喊。」盛旦華說：「失去了他，更加掛住他，有時忘記歌曲音調，好想打電話給他問功課。」

雷有輝笑說：「Gary喜歡同人開玩笑，他會笑我們彈錯key，然後就照舊叫外賣吃東西。」他稱大家已跟Gary連成一線，一切在心中。

記者：鍾一虹