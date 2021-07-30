麥迪文拍《長城》遭女兒挖苦

【明報專訊】內地導演張藝謀執導，劉德華、彭于晏、麥迪文（Matt Damon）及威廉達福（Willem Dafoe）等參演中美合資電影《長城》，製作費高達1.5億美元（約11.7億港元），2016年上映遇滑鐵盧，不單口碑欠奉，全球票房累計3.34億美元（約26億港元），賬面好像賺錢，事實是扣除所有開支後，恐怕賠本收場。

相隔5年之後，麥迪文日前接受網上節目《WTF with Marc Maron》訪問時，憶述當時拍攝《長城》就知到「這是一場災難的開始」。

據麥迪文解釋，張藝謀受到美國投資者的壓力，被迫修改劇本，犧牲原本構想，導致劇情不連貫，就連導演獨有的美學風格都一併失掉，「作為一個專業演員，我只好跟自己說，還要拍多4個月，就算死在這裏，都要繼續完成它」，又說只此一次，希望以後都不會再發生同類事件。

他又表示，最初收到《長城》劇本，認為此片跟《沙漠梟雄》、《與狼共舞》及《阿凡達》相似，都是講述外來者進入另一文化體系後，在此找到新價值，同時帶來新技術，為共同戰鬥提供幫助。可惜事與願違。

麥迪文說，就連15歲女兒Isabella都嘲笑此片，「某日女兒問我，是否演過一齣電影叫《The Wall》？我糾正她說是《The Great Wall》（長城），她即搶答『爸爸，此片稱不上Great（偉大）吧』。」