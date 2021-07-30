【開箱】《血色天劫》異想天開 吸血鬼大戰劫機者

單親媽媽為了保護兒子，不惜自揭吸血鬼的身世秘密，惡鬥恐怖分子，母愛令人動容。

【明報專訊】5年前，法國電影公司Gaumont購入賣座韓片《屍殺列車》版權，還未正式開拍，計劃已趕不上變化，版權落入美國片商New Line手上，改由《水行俠》導演溫子仁（James Wan）擔任監製，但至今依然只聞樓梯響。影視串流平台Netflix原創電影《血色天劫》（Blood Red Sky）剛於本月23日上架，劇情恍如德國航空版《屍殺列車》，莫非有心搶飲頭啖湯？

編導刻意誤導觀眾

《血色天劫》由德國導演彼得圖萬斯（Peter Thorwarth）自編自導，製作費約1500萬歐元（約1.38億港元），去年9月在布拉格開鏡，故事講述英國劇集《最後的王國》女星Peri Baumeister飾演單親媽媽娜嘉，偕10歲兒子伊利亞斯到紐約接受手術，飛行途中遇上恐怖分子劫機，她為保護幼子及乘客安全，被迫撕破善良的面具，露出兇殘的本性，最終血洗機艙。

電影以倒敘方式，從恐怖分子劫機事件發生後，跨大西洋473號班機有驚無險地降落到蘇格蘭皇家空軍基地的跑道，伊利亞斯從機艙逃生門緩緩爬落地面，軍方隨即把他帶走，期望透過他的口供，還原事發經過。

人性比吸血鬼更醜惡

電影開場刻意誤導觀眾，以為娜嘉罹患癌症，越洋過海接受治療，直至美劇《逃》男星杜明歷柏素（Dominic Purcell）扮演恐怖分子首領，率領一眾同伴劫機，娜嘉的身世之謎才逐步揭曉。原來她曾遭吸血鬼襲擊，傷口受到感染，隨時有「屍變」危機，只好靠神秘藥物暫時壓抑殺性，避免禍及無辜。

娜嘉為了保護兒子，不惜以身犯險，單挑恐怖分子，彷彿就是《高凶三萬尺》茱迪科士打（Jodie Foster）和《直航殺機》里安納遜（Liam Neeson）的混合體，但她並非靠智力或槍械作武器，而是變身吸血鬼，露出猙獰面貌，盡情大開殺戒。可是機上乘客似乎害怕她尤甚於劫機者，可謂極盡諷刺之能事。

在封閉而壓迫的空間出現吸血鬼已夠驚嚇，再加上恐怖分子劫機，形勢變得更加複雜，亦更易顯露人性的醜惡，例如戲中乘坐頭等機艙的富商，意外遭大型雜物撞傷，為了求生竟然打開閘門，讓自願受感染變成吸血鬼的劫機者「8號球」進入機艙殺人。

有望開拍前傳或續集

幸好娜嘉與伊利亞斯的母子情誼，在殺聲震天之下，仍能為觀眾帶來一絲溫暖，結局更是令人動容。相比同類型電影，《血色天劫》在追求官能刺激的同時，不忘彰顯人性的光輝，層次較高一籌。

一如其他Netflix影視作品，《血色天劫》結局埋下不少伏線，包括襲擊娜嘉的吸血鬼從何而來、誰人發明抑制吸血鬼藥物、「8號球」墜機後是生是死等，如今電影大受歡迎，連續多日穩守香港收視榜亞軍位置，僅次於同類型作品《屍戰朝鮮：雅信傳》之下，且看Netflix會否考慮添食，開拍續集或前傳，拆解所有謎團。