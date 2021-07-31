見證何詩蓓再摘銀牌 方力申興奮 胡定欣讚犀利 盧覓雪曬泳照祝賀

【明報專訊】港隊「飛魚」何詩蓓前日在東京奧運女子200米自由泳拿下銀牌後，昨日再出戰100米自由泳以52.27秒佳績再摘銀牌，成為首名獨攬奧運兩獎牌的香港運動員。曾代表香港出戰奧運的方力申代表無綫採訪東奧，他在場館內直擊何詩蓓再贏獎牌，心情興奮，在社交網表示︰「Super proud of you！你圓了我哋香港游泳運動員嘅夢，多謝你！」何詩蓓在頒獎禮後進入採訪室會傳媒，方力申一早霸定靚位，事前做足功課向對方提問。心情激動的方力申忍不住問何詩蓓可會觀看其社交平台的過萬留言及可有說話想對粉絲說，何詩蓓說希望可睇晒每個留言。方力申將片段上載至社交網說︰「我希望你哋唔好鬧我問咗呢條問題，何詩蓓話會睇晒大家嘅Messages……我哋可以繼續留言呀！」

黃祥興：有少少鍾意咗佢

大批圈中藝人都看直播見證何詩蓓再摘銀牌，大家都為她感到驕傲，紛紛送上祝賀及感謝她為港爭光，包括有鄭裕玲、胡定欣、郭晉安、謝安琪等；胡定欣讚何詩蓓好叻好犀利。人夫黃祥興說：「我有少少鍾意咗佢！繼續努力！I fall in love with her…… ( performance) 」蘇玉華亦說：「我愛上咗佢，點算呀！」盧覓雪與林海峰看直播撐何詩蓓，盧覓雪之後在社交網曬泳衣照說：「咁高興！我就搵番張陳年泳衣照賀一賀佢啦！如果何詩蓓攞埋第三面獎牌，我就着三點式啦！#講吓笑咋 #哈哈哈哈哈哈哈 #實在係太高興啦。」

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