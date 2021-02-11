用行動證明愛惜父母 MIRROR柳應廷：演戲可以無底線

【明報專訊】男團MIRROR在今個暑假推出每周一歌企劃，隊中唱得之人柳應廷（Jer）接棒隊友盧瀚霆（Anson Lo）出「重生系列」二部曲《砂之器》；新歌以親情為主題，提醒大家要珍惜眼前所擁有的一切。Jer向來走非主流音樂路線，為歌迷帶來聽覺上的衝擊，新歌也不例外，但推出前跟經理人花姐說曾擔心歌詞太艱澀，聽眾未必能即時消化，不過他最後選擇堅持，希望用音樂影響大家。參與MV演出亦令Jer對拍戲愈來愈感興趣，只要花姐接受，他可以無底線演出。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

Jer表示新歌是承接《狂人日記》的故事，以母子情為出發點，講如何面對一個破損了的關係，「不少人聽後都說想修補與家人的關係。我希望透過這首歌提醒大家要珍惜眼前擁有的一切」。他知道有些朋友與家人是為鬥氣而鬥氣，去到父母年老時才留下遺憾，故想藉此提醒大家要珍惜眼前人，「親情對我來說很重要，我會將家人擺在很前的位置，但有時面對『我愛你』這些說話，會覺得很尷尬，說不出口，但我會用行動證明我是很珍惜他們」。

壓力大曾向父母發脾氣

可有做過令父母激心的事？Jer稱不算多但都有，例如有時工作完壓力很大，回到家父母出於關心會長氣「哦」多兩句；他向來報喜不報憂，因不想父母擔心，故被問得太深入時就會不耐煩發脾氣，「唱完這首歌，我都不斷提醒自己要好好珍惜他們，父母對我很重要。同埋之前在《調教你MIRROR》要我們回想一路以來的經歷，我發現跟父母的開心相處回憶並不多，兒時會跟爸爸落街踢波，但現在無可能，一來無時間，二來爸爸年紀大，不能做劇烈運動，回想起都有少少後悔，所以現在只要有時間便會陪伴他們」。Jer表示父母見到他現時的成績感到開心，他亦感謝父母這3年的無限支持，「無論是我的歌或者訪問，他們都會聽和看，而且還不止一次，可能是一日看五六次」。

繼續唱有深度歌曲

繼去年「物語三部曲」受歌迷歡迎，Jer今年再推出「重生系列」，暫時一二部曲都有不錯反應。可能有歌迷會覺得歌曲內容較深奧和沉重？Jer說：「我覺得講一個主題可以分淺和深，最緊要是表達到信息，但我又不想向淺的方向行。新歌裏有些歌詞我都是查字典才明白，變相擴闊了自己眼界，對歌迷亦未必是不好的事。但花姐初時覺得太難，大家會不明，其實我自己也質疑過，驚歌迷消化不到，後來我在家中思考了3日，湊巧電台播《狂人日記》，像告訴我行這個方向是正確的。」有歌迷期待他唱「淺白式」情歌？Jer不排除將來有這可能，但現階段會繼續唱有深度的歌，「希望大家想到難的歌，就會想起我」。

「最喜愛男歌手」留給姜濤

Jer於年初橫掃多個頒獎禮新人獎，當中包括「叱咤樂壇生力軍金獎」，之後被隊友冠以「金Jer」稱號。常說新人後的第一年特別難行，但Jer未受這問題困擾，他表示對前路早有想法，故不會迷惘，加上他做音樂並非為獎項，純碎想用自己心裏面的音樂影響大家，「就好像今次的新歌，希望大家聽完會有所啟發，反思與家人的關係」。可有信心挑戰姜濤奪「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」？Jer說：「『最喜愛』留給姜濤啦，我不是很崇尚『最喜愛』，但『男歌手獎』相信每個人都想攞，但我的出發點不是為這個獎，而是首歌的意義。」

挑戰反派或狂人角色

Jer在新歌MV的演出再獲網民稱讚，覺得他除了當歌手外，還可增添一個演員身分。Jer表示參與MV的演出，令他愈來愈喜歡拍戲，覺得很好玩，很想挑戰反派或狂人角色，雖然後者在《狂人日記》MV已演過，但配上對白又是另一個層次。

談到隊友盧瀚霆與呂爵安合作港版《大叔的愛》大受歡迎？Jer表示只要花姐接受，他可以無底線演出：「最緊要好玩，我已放下偶像包袱很耐了。」

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髮型：Man Chan@CHIC Private I Salon

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