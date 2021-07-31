獲准蹺Anson Lo合照 李婉華心花怒放超興奮

【明報專訊】移居加拿大的李婉華最近返港，她留意香港時事更關注娛樂圈，對人氣組合MIRROR並不陌生。日前李婉華在社交平台上載跟Anson Lo（盧瀚霆）的合照，她也是「神徒」（粉絲暱稱），見她蹺住「教主」的手含羞答答，已是3子女的媽咪頓變少女。李婉華遇教主心情興奮，留言：「心花怒放，開始眼花血壓上升，I'm on fire。」她不忘多謝花姐，讓她認識MIRROR，日日熱血沸騰、心跳加速。

當日花姐充當攝影師為李婉華與Anson Lo影合照，分享現場短片並留言：「可以見到教主，李婉華最想做的是什麼？」原來合照後，李婉華要求花姐多影兩張相。花姐問有沒有特別要求？李婉華笑問攬唔攬得？歐錦棠在旁說：「唔得！」花姐也說要攬比較難，蹺手獲批准，最後跟教主、花姐蹺手合照。她留言跟教主蹺手後，有突如其來心跳的感覺，兩人合照的佈景板有「神的女主角」字樣，正在挑選MV女主角。李婉華笑言若沒有年齡限制也會參加，又大讚教主是暖男，很斯文、很溫柔。

陳瑞輝33歲生日 粉絲做善事

前日是MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）的33歲生日，皮寶寶（粉絲暱稱）集資租大廈外牆的LED幕牆廣告、還有巴士與巴士站燈箱廣告等。皮寶寶的應援不忘做善事，以Frankie名義捐物資給「香港群貓會」，貓舍的貓咪開生日會有「罐罐」食。兩隻新入屋的貓咪「Frankie」與「皮皮」代表向壽星致謝。

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