Gaga新片演「時尚黑寡婦」買兇殺夫

《GUCCI名門望族》最令人「眼前一亮」的是謝勒力圖，向來走型男（圓圖）路線的他變身禿頭肥佬。

【明報專訊】《異形》烈尼史葛（Ridley Scott）執導的新片《GUCCI名門望族》（House Of Gucci）星光熠熠，集合百變天后Lady Gaga、《星戰》系列阿當戴華（Adam Driver）、「小丑」謝勒力圖（Jared Leto）、金像影帝謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）和阿爾柏仙奴（Al Pacino），以及《中坑同學會》莎瑪希恩（Salma Hayek）等人主演。故事根據真人真事改編，講述名牌Gucci的第三代繼承人Maurizio Gucci（阿當戴華飾）遭前妻Patrizia Reggiani（Lady Gaga飾）買兇殺害的奇情故事，預計11月在港上映，電影公司昨日公開首條長約兩分鐘的預告片段。

Lady Gaga扮演的Patrizia有「時尚黑寡婦」之稱，曾說過「寧願在勞斯萊斯上哭，也不要坐在單車上笑」。她與Maurizio婚姻破裂後，無法放棄豪門生活，遂決定買兇殺夫。最後被判監29年，甚至一度自殺，結果坐牢18年後獲釋。預告片段中，扮演阿當戴華堂兄的謝勒力圖完全扭轉過往型男形象，變成禿頭肥佬。至於飾演Patrizia的Lady Gaga，則把俗艷、拜金又暗藏殺機的狠角色，有不同層次的演繹，看來大有機會繼《星夢情深》後，再次角逐奧斯卡最佳女主角殊榮。