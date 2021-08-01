姚焯菲：古天樂拒評《聲夢》係保護我哋 畢業騷終極加場 炎明熹搶閘出單曲

【明報專訊】無綫節目《聲夢傳奇》15名學員將於本月中在麥花臣場館舉行3場演唱會，由於反應熱烈，門票火速售罄，昨日宣布再加開最後一場。星夢娛樂行政總裁何麗全透露三料總冠軍炎明熹及張馳豪會推出單曲，姚焯菲、鍾柔美、詹天文及文凱婷亦會以女團身分為兒歌金曲頒獎禮唱《多啦A夢》主題曲。前日《聲夢》學員跟古天樂出席活動，古天樂訪問時被指拒評論學員，引起網民熱議。姚焯菲與何晉樂認為對方是保護他們，能同台合照已好開心及榮幸。

星夢娛樂行政總裁何麗全昨日陪同《聲夢》學員姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、林智樂（Felix）、何晉樂（Rock）及張馳豪（Aska）到銅鑼灣出席商場活動，吸引數百粉絲及市民圍觀。

加開8月12日 合共4場

學員的畢業演唱會《聲‧夢飛行 First Live On Stage》於8月13日至15日於麥花臣場館舉行，何麗全表示聽到學員欠飛債和粉絲撲不到門票的訴求，之前已加開13日一場，但反應太好已售罄，現在決定再加開8月12日最後一場，合共4場。他說：「真是最後一場，前後都無檔期了。4場演唱會對新人來說很難得，比賽短短3個月就可以開演唱會。（會否不夠喉？）都是，因為還有導師參與演出，所以每場不同內容，等學員多些機會發揮。（會否移師到其他場館再開？）這個之後再想。」

姚焯菲Windy鍾柔美Aeren組女團

何麗全透露在演唱會前，炎明熹（Gigi）和Aska分別會有自己的單曲，Aska已錄好，Gigi日內灌錄。Windy、Chantel、文凱婷（Aeren）和鍾柔美（Yumi）會以女團身分為兒歌金曲頒獎禮唱《多啦A夢》主題曲，其他成員未來都會擁有自己的單曲，他說：「他們演出的青春劇，每人會有一首歌，好公平。」

Rock：與古生同台合照感榮幸

提到古天樂前日與《聲夢》學員出席活動，接受報章傳媒訪問時被問有否看《聲夢傳奇》？當時他表示有睇過。再問會否找學員拍戲？他說再講。之後他接受電視台及其他傳媒訪問，網上片段見他被問對同場《聲夢》學員有什麼評價時，古天樂隨即放下咪牌說：「《聲夢》就唔講喇，完！」當時無綫主播似顯得尷尬，亦引起不少網民熱議。

Chantel、Rock對於古天樂拒評論《聲夢》學員，他們表示沒有失望，覺得古天樂是保護他們，因對他們認識不深，怕講錯說話會影響到他們。Rock說跟古生同台合照好開心、好榮幸。他稱當時古生被很多傳媒包圍，沒機會說話。Chantel與Rock都想與古天樂合作，但都是將來的事，先做好演唱會。

《聲夢》舞台拆卸 姚焯菲嗌不捨

問他們還想跟誰合作？Chantel稱個個都想；Rock想和劉德華合作：「我由細到大睇劉德華的電影，他很有魅力、很好人又靚仔，到現在都那麼好，希望將來見到他。」他們正為演唱會做準備，Rock到時會出動秘密武器，但大賣關子。問Chantel會否唱跳？她說有可能，大家到時看。Chantel透露《聲夢》舞台已拆了，大家都很不捨得，有失落感，不停影相留念。

記者：柯美