楊芷羚：造美最忌走火入魔 陳芊妤想與Anson Lo演情侶

【明報專訊】ViuTV選美真人騷《造美人》冠軍楊芷羚（Stella）、亞軍嚴楚翹（Ice）、季軍陳芊妤（Ann），顛覆了傳統審美標準，證明沒有大眼和玲瓏浮凸身材，只要經過悉心改造，一樣可以大翻身。現在信心爆棚的Stella自覺靚過很多香港小姐，希望藉節目給所有姊妹帶出信息，靚不分年齡，99歲都可以變靚，但造美也要適可而止，最忌走火入魔。

Stella奪冠後繼續扮靚

Stella認為傳統港姐選美對答好官腔，反而她們的善良、真性情夠貼地，讓觀眾欣賞到她們的內在美，所以評價高過港姐，「節目比其他選美迴響更大，讓觀眾知道原來女人變靚可以去到好盡，靠美容、運動都可以由醜變靚，99歲都可以變靚」。她表示勝出是意料之外，參加《造美人》是因為當KOL達4年半，希望藉此改變工作模式，「以為只是鬥靚，無想過要上台選美，入圍後都有點驚訝，擔心3個月內急速減肥，身體未必能負荷，當時減了10多磅，但我打算再減，會用28萬獎金獎品繼續扮靚；最近做冷凍溶脂減肥，舊衫也不再合身，又發現因比賽愛上幕前演出，強尼話我適合做主持，我想嘗試做綜藝，視強尼為榜樣，他有口才、識唱歌搞笑、轉數又快」。

Ice挾亞軍名銜攻幕前

自嘲樣衰的Ice稱比賽令她們內外變靚，成為好多女性的借鏡，「香港好多女仔都無自信，好想改變，我們就做了例子變靚，好多人私訊我，覺得這件事好鼓舞，都想學我們改變，我和Ann無胸都可入三甲，不一定好大眼、玲瓏浮凸」。她又透露年幼時憧憬參加香港小姐，後來覺得節目變了質，便打消念頭。30歲Ice從事保險工作，原來都做過兼職演員，曾參演無綫劇集《愛．回家之開心速遞》、《寶寶大過天》，又在ViuTV《大叔的愛》中做過臨時演員。她說以前好頹廢、無目標，是個廢青，希望借選美亞軍名銜延續幕前發展，並透露已報名參加《全民造星IV》，實踐她做演員的終極目標。

問她們可擔心被批評靠人工美不夠天然？Stella表示網民、觀眾反應好正面：「節目出街，無聽人批評整容，就算講都不介意，好多人都做過微調，不要走火入魔就OK，我雙下巴嚴重，做了瘦面，下巴、鼻骨、嘴唇及太陽穴都打了美容針。」Ann和Ice也不介意分享面上微調位置，包括做了面部提升療程，在額頭、太陽穴、淚溝、嘴唇、蘋果肌及嘴饞肌也打過針，改善面部輪廓。

Ann不覺似李嘉欣黎姿

提到很多人讚Ann似李嘉欣和黎姿？Ann說：「我不覺得似，反而參賽後，終於接受自己是靚，增加信心，跟我拍拖3年的男友都好開心。」修讀戲劇課程的Ann已決定入行發展，「我只演過舞台劇，希望嘗試拍劇及綜藝節目，有睇《大叔的愛》，好欣賞Anson Lo，好想跟他演情侶」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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