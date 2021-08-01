【開箱】《明天不要來》 緊貼韓流的處境喜劇

【明報專訊】影視串流平台Netflix原創韓劇《明天不要來》6月18日上架，講述來自不同國家及地區的年輕人在韓國留學期間發生的日常故事。演員多是新人，包括《鬼怪》朴世阮、《Be My Boyfriend》申炫承、男團Got7的崔榮宰、(G)I-DLE 泰籍成員Minnie及模特兒韓賢旻等。由於卡士麻麻，收視未如理想，口碑卻不俗。這齣處境喜劇每集僅30分鐘，全劇12集，是「送飯」、搭車，消磨時間的好選擇。

大學宿舍聯合國

《明天不要來》由韓國MBC電視台處境喜劇始祖《Non-Stop》權益俊與《在你背上扣球》金正植聯合執導，《順風婦產科》徐恩靜及《Non-Stop》白志賢編劇。《Non-Stop》是韓國經典處境劇，先後推出5季，紅星如Rain、《愛的迫降》玄彬、《沒關係這是愛情》趙寅成、《大發不動產》張娜拉、《惡之花》李準基等均曾參演。《Non-Stop》講述大學生的故事，非常地道，《明天不要來》則迎合「國際化」的Netflix，找來能說流利韓語的外籍演員參演。

劇中8名留學生來自不同地區，有不同性格與背景。韓國大學生朴世阮（朴世阮飾）以助教身分管理宿舍，她的父親因詐騙罪入獄，母親亦欠下巨債，世阮要瘋狂打工掙取生活費。美籍韓裔Jamie（申炫承飾）是新生，英俊而身分神秘，在宿舍人氣甚高。Sam（榮宰飾）是澳籍韓裔學生，國際飲食集團總裁的兒子，為人怕事兼小氣。來自泰國的Minnie（Minnie飾）是韓劇瘋狂粉絲，對「Oppa」充滿幻想，言行打扮充滿韓味。韓賢旻是尼日利亞及韓國混血兒，在韓國土生土長，其母沉醉在愛情世界，因此他有多名同母異父的弟妹。韓賢旻無法入住宿舍，但又不想每日花5小時搭車返學而在宿舍「屈蛇」。卡森（Carson Allen飾）是美國留學生，與世阮同房。卡森熱愛韓式美食，男友是韓國軍人金永哲（鄭珍雲飾）。漢斯（Joakim Sorensen飾）及泰瑞斯（Terris Brown飾）分別是瑞典及多巴哥留學生，前者木訥，愛講原則；後者則處事圓滑，朋友與女友同樣多。

《明天不要來》是Netflix首部原創處境喜劇，仿傚美式製作，在某些笑位加上笑聲的聲效。每集都是圍繞宿舍學生的日常生活，如失竊、學生被困地下倉庫、參加聯誼活動、開放日等，引發出留學生的騎呢趣事。世阮與Jamie的感情則是主線，後者是荷李活巨星的養子，刻意隱瞞身分到韓國留學，體驗獨立生活，可惜被狗仔隊揭發行蹤，還偷拍他與世阮拍拖。這情節擺明靈感來自《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）原籍柬埔寨的養子麥度斯（Maddox Jolie-Pitt）到韓國升學一事。

此劇笑點十分低，有時還很無聊與騎呢，但情節緊湊，笑點排山倒海而變得有趣，如Jamie因撞爛了世阮的手機，被迫跟着她去打工做侍應還錢，但Jamie沒工作經驗，不停出錯，笑點是三翻四次將食物倒落食客身上。另外，卡森帶Minnie及世阮跟男友的同事聯誼，Minnie見到年輕軍人即瘋狂撒嬌，還惡搞《太陽的後裔》橋段，十分搞笑。

宣揚韓流文化

近年韓流熱潮吹至歐美，此劇正好向外國年輕人推廣韓流文化，借劇中留學生對韓流文化的熱愛宣揚韓式桑拿、卡拉OK房，以及泡菜、炸醬麵、烤五花肉等美食，還不忘向K-Pop及人氣韓劇致敬，如世阮與Jamie去唱K，就提及朴振榮（JYP）擅長的「半聲音半空氣」唱歌技巧，又重現《機智牢房生活》、《愛的迫降》及《鬼怪》的經典情節。編劇還在劇中加入韓國獨有的文化與知識，如長幼禮儀、傳教詐騙、南北韓戰爭、網上惡意留言、整容及當兵等，把韓流文化融入笑點，引起觀眾共鳴。

演員表現方面，雖然大多是新人，但導演經驗豐富，讓每個角色都有發揮空間。他們的演技很浮誇及無厘頭，卻異常搞笑及可愛。值得一提的是，《明天不要來》有不少人氣韓星客串，如扮演食客的Haha、飾演問答比賽主持人的姜虎東、化身神棍的李壽根等，為此劇帶來了亮點。