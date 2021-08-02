林文龍爆老婆追看奧運劍擊團體賽 郭可盈讚「兒子」吳諾弘表現勇猛

【明報專訊】林文龍與孫慧雪昨日為護髮中心擔任開幕嘉賓。林文龍透露戚其義監製的亞視網劇《逐流時代》已拍竣，希望能今年內推出，亦有一直收劇本，但未遇到很想拍的故事，故今年不會開新劇。他表示仍有戲癮，也想拍劇，但公司工作多，很難放得低。會否叫老婆郭可盈幫手？他即大爆老婆掛住看奧運，還一早起身捧曾當童星、演過她兒子的吳諾弘出戰男子花劍團體賽。郭可盈昨日在社交網分享昔日與吳諾弘的合照，讚對方在比賽表現出色及勇猛。

女兒踏青春期 男同學追求

林文龍透露女兒讀書成績尚算不錯，是動靜皆宜的女孩，但踏入青春期，女兒在校內開始受男同學歡迎，他說：「有個男同學還對女兒講，如女兒肯講出電話號碼，就幫女兒拿書包上班房。我已跟女兒說，電話號碼不可給男仔，好彩女兒在學校發生任何事都會跟媽咪講。」

孫慧雪收猥褻留言 老公無反應

孫慧雪近日於社交平台被一些網民以猥褻留言騷擾，她先後留言跟對方說：「可唔可以唔好再留啲變態留言！請自重。」及「講個真相你知，我個人完全無儀態，內心仲倔強到成個男人咁，所以唔該收番埋啲露骨嘅留言！」她稱該些留言露骨到講唔出口，最嬲是向老公投訴，卻沒什麼反應。

記者：林祖傑