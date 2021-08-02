憑《大叔的愛》人氣勁升密密接工作 黃德斌：有人對我講KK I Love You

【明報專訊】黃德斌最近憑演出ViuTV港版《大叔的愛》人氣勁升，昨日與黃芷晴到觀塘出席電子消費券首發日活動。黃德斌以港版《大叔的愛》劇中角色「KK」造型現身，大受現場市民歡迎，其間有人大嗌：「KK，你好靚仔呀！」𧨾得黃德斌非常開心。他承認劇集角色帶挈多了工作機會，未知《大叔的愛》會否開拍電影版。

黃德斌表示現時出街的確多了人叫他KK，「男女都有，他們模仿劇中的我震住同田田示愛一幕。有啲人見到我又會掩住嘴笑，我覺得好開心，因可以令到大家開心。有啲人更對我講 KK I Love You。亦有細路女在我面前完整地跳完一次大叔舞，反而我都不太記得怎樣跳」。

拍《逃獄兄弟3》演獄長

傳《大叔的愛》開拍電影版？黃德斌表示未知是否屬實，因關乎版權，若真的開拍電影版，希望內容更可觀，可帶到更多開心給觀眾。是否角色帶挈增加工作機會？他笑說：「少少啦，好開心劇中每個角色都多人喜歡，也是成功之處，歸功於導演、監製選角好。」他透露正忙於拍攝電影《逃獄兄弟3》，戲中飾演獄長，不用操肌。

黃芷晴跪求《大叔》開電影版

黃芷晴開心在活動上見到黃德斌，因她最近正翻煲港版《大叔的愛》，笑言要跟對方集郵。談到有傳該劇開拍電影版，會否想參演一角？她笑言做觀眾好了，希望看到原班人馬演出，較原汁原味，「我跪求開拍電影版」。

最近掀起全城奧運熱，黃芷晴最喜歡看游水，亦有留意劍擊和射擊，覺得很刺激，有與父親黃日華一起觀看賽事，她說：「今屆香港隊非常犀利，已奪得3面獎牌，希望他們繼續加油。」不過她平時較靜態，在後台被黃德斌問到平時可有行山、跑步時，都不好意思跟對方說沒有。問到如何使用電子消費券？她想買護膚品及電腦，「電腦是用於我的設計工作，現時主要經營網上手作生意」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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