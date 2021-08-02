劉心悠疫下學木工養鸚鵡 吳卓羲自認變態愛演爆喊戲

【明報專訊】劉心悠與吳卓羲在電影《女人街，再見了》分別飾演搬運工人與蠱惑仔，講述他們在女人街惹了麻煩，帶着兩名小孩逃亡。劉心悠難忘在旺角鬧市拍奔跑戲，因沒做拉筋準備，奔跑時拉傷大腿肌肉，拖慢了拍攝進度。吳卓羲稱對方受傷反而幫了他：「有場戲我哋帶住兩個小孩逃跑，男童星梁珈榕可以自己跑，但我一手抱着女童星馬雪澄，另一隻手拖住心悠走。我同導演講要照顧受傷的心悠，才不用跑太快，靠鏡頭遷就，但我都要顧及表情，不能表現太辛苦，都有難度。」劉心悠拍搬貨場口時獲導演惜住，安排無重量的道具箱，但好考演技，「我要扮搬重貨，好大挑戰」。吳卓羲勾起辛酸史：「以前在無綫拍劇，劇組真的準備好重的道具給我們搬。」

掛念戲中童星

跟小孩合作拍戲，吳卓羲與劉心悠大讚兩名童星聰明，電影拍完3年仍保持聯絡，兩童星轉眼已長大很多。吳卓羲說：「早前首映重遇女孩澄澄，她說已小學畢業，男孩珈榕在美國發短訊給我，說回港約我食飯，佢好早熟。」劉心悠掛念珈榕，好奇他相隔幾年變成怎樣，「下次叫他傳張近照給我」。吳卓羲稱戲中面對逆境，角色上有點驚險，但未算太沉重，他反而喜歡演沉重戲：「我有少少變態，現實中我好少喊，好想演情緒崩潰、傷感爆喊的戲。」

計劃開酒吧賣雕像

過去兩年香港受社會運動及疫情影響，氣氛低沉，劉心悠稱在疫境中體會世事無常，學懂活在當下，盡量實踐想做的事，「最近我學木工，還養了一隻鸚鵡，教牠與人接吻；家裏多了成員，感覺似做了媽媽，出外工作時會掛住鸚鵡」。

吳卓羲表示更珍惜與家人相處時間，以及保持心境開朗，「疫情嚴重時，我不准媽咪和家傭到街市買餸，寧願我做晒」。母親有否催他娶老婆幫手買餸？他笑說：「之前有問我幾時搵番個人，後來我忙開工，少時間見面，她沒再提了，只叫我多休息。」他最近同時拍網劇和電影，有時間會留家睡覺養生；家中擺滿訂購回來的雕像仍未拆箱，舊有雕像擺設也沾滿塵未清理。之前他在北京開設的雕像博物館反應不錯，他透露有新計劃，「我打算跟朋友開酒吧，並展出收藏的雕像供客人欣賞，甚至轉手出售」。

場地：The Wave

劉心悠/化妝：Annie G Chan Makeup Centre

髮型：Eric Chow@XENTER Hair Salon

服裝：Club Monaco HK

吳卓羲/化妝：Marsha Ma

髮型：Kenny Yeung

記者：鍾一虹