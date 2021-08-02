《幻險森林奇航》美國開畫稱冠

狄維莊遜（左）與愛美莉賓特（右）主演的《幻險森林奇航》首周票房報捷，在美國該片戲院與Disney+同步，未知會否影響第2周的表現。

【明報專訊】上周五共3齣新片在美國開畫，其中以「​大隻佬」狄維莊遜（Dwayne Johnson）伙拍《無聲絕境》愛美莉賓特（Emily Blunt）主演的《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）成績最好，上周四優先場票房270萬美元，到正式開畫更收1340萬美元（約1.04億港元），成為票房冠軍。有業內人士估計此片首周末會收約3200萬美元，稱霸首周末票房榜。

戲院Disney+同步 票房受關注

《幻險森林奇航》講述英國科學家莉莉博士（愛美莉賓特飾）遠赴亞馬遜森林流域，追尋一棵足以改變醫學界未來、擁有療癒魔法的神樹。人生路不熟的她，唯有請來貨船船長法蘭（狄維莊遜飾）當嚮導，展開尋樹之旅。怎料表面風光明媚的熱帶雨林，暗藏意想不到的超自然力量和無盡危機。

值得一提的是，《幻險森林奇航》跟《黑寡婦》及《黑白魔后》等迪士尼電影一樣，都是戲院與串流平台Disney+同步；《黑寡婦》女主角史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）認為此安排令《黑寡婦》票房下挫，從而影響其分紅，遂於上周四入稟控告迪士尼違約。有傳媒指《黑白魔后》女主角愛瑪史東（Emma Stone）正考慮加盟史嘉麗行列。至於《幻》片愛美莉賓特則抱觀望態度，主要是看《幻》片票房表現再決定下一步行動。

上周五另外兩齣新片分別是《一百萬零一夜》狄夫柏圖（Dev Patel）擔正的《The Green Knight》，單日收287萬美元，屈居票房榜亞軍。《叛諜追擊》麥迪文（Matt Damon）主演的《Stillwater》則以184萬位列第5。映期踏入第2周的《詭老》及已上映3星期的《黑寡婦》則分佔票房榜季殿軍。