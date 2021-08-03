捲吳亦凡事件 被指涉吸毒逃稅強姦 林俊傑潘瑋柏發律師信追究造謠者

吳亦凡被刑事扣留，有粉絲到公安局想見偶像，行為瘋狂。（《夏有喬木雅望天堂》劇照）

【明報專訊】30歲內地男星吳亦凡捲桃色風波，早前被網紅都美竹爆「選妃潛規則」，雙方在網上展開罵戰；7月31日，吳亦凡涉嫌強姦罪，被北京公安刑事拘留，其後被多個業內協會聲討，昨日他擁5000多萬粉絲的個人微博遭撤銷，內地的蠟像館亦將吳亦凡的蠟像撤掉。風波未息，大陸網絡又出現不同版的「同伙名單」，內地藝人謝明皓昨日更在微博實名舉報歌手林俊傑和潘瑋柏涉嫌吸毒、逃稅和強姦，兩人先後委託律師發聲明澄清。直至昨晚「謝明皓工作室」微博已被禁言。

娛樂組

「舉報人」謝明皓微博被禁言

「謝明皓工作室」昨日凌晨在微博實明舉報林俊傑和潘瑋柏，稱兩人涉嫌吸毒、逃稅和強姦，他連續出了4篇相關帖文，第一篇提到：「請求警方對林俊傑、潘瑋柏進行吸毒檢測，如沒問題，我方願負法律責任！」謝明皓聲稱為受害者發聲，又表示有證據在手。昨晚「謝明皓工作室」微博被禁言後，有網民提醒要慎言慎行，不信謠不傳謠，又稱有人抹黑別人求關注。

有網民收律師信後刪文道歉

早在謝明皓實名舉報前，潘瑋柏與林俊傑已在網上遭影射涉事。林俊傑前晚已就傳聞委託律師發聲明澄清；潘瑋柏昨日亦委託律師發聲明，要求瘋傳消息的網民，刪除涉嫌侵害名譽不實的信息，並稱已蒐證完畢，會進入訴訟程序追究到底。

林俊傑所屬公司JFJ Productions前晚10時許在微博轉貼律師聲明：「網路並非法外之地，一言一行皆有責任！希望與大家共同營造文明、健康、清朗的網路環境。」有網民收到律師信後刪文道歉。

吳亦凡蠟像撤掉 微博被消失

吳亦凡被刑事拘留後，網上流傳內地杜莎夫人蠟像館吳亦凡的蠟像換上囚衣的照片，內地傳媒求證稱屬假照片，上海杜莎夫人蠟像館工作人員稱暫時將吳亦凡蠟像撤掉。

吳亦凡在微博「被消失」，有網民發現吳亦凡的個人微博「Mr_凡先生」與「吳亦凡工作室」微博帳號已搜尋不到，抖音、百度貼吧、QQ音樂等平台也找不到吳亦凡的相關帖文。他參演的劇集、電影名字亦消失，變成代號1337000 。

另一方面，吳亦凡的粉絲為求見偶像一面，深夜走到北京朝陽公安局外守候。有當地的居民稱，吳亦凡被捕當日消息傳出後，公安局門外聚滿了人，又有少女向公安詢問吳亦凡被關在哪裏。