小S狂撐中華台北奪金被封殺 內地代言品牌全中止合作

【明報專訊】台灣藝人徐熙娣（小S）投入奧運為中華台北的運動員打氣，在社交平台狂發帖文，舉止引起內地網民不滿，斥小S是台獨分子，她在內地代言的3個品牌，還有大女許曦文的代言產品，紛紛割席。據稱小S在內地代言費約800萬台幣，今次中止合作，她損失很大。

小S招惹內地網民斥責，源於她聲稱要邀請全部國手到家裏吃飯，有網民不滿留言：「不能說國手、要說選手。」之後她又分享羽毛球男雙、中華台北隊李洋、王齊麟擊敗中國隊李俊慧與劉雨辰；還有羽毛球女單金牌戰戴資穎輸給中國陳雨菲時，她說：「雖敗猶榮！」她的言論惹內地網民攻擊，跟她合作的上海壽全齋則在微博發聲明，「國家利益高於一切，堅決擁護一個中國原則！壽全齋品牌即日起終止與徐熙娣女士（小S）的一切品牌合作」。

母稱小S心情沮喪

昨日小S媽媽接受台灣傳媒訪問，表示小S被她的老公罵了一頓，被廠商終止合作是小S意料之外，心情很沮喪。小S媽說她跟女婿也認為小S支持東奧太瘋狂。至於如何善後？她稱小S認為每個運動員也很優秀，每項運動也很棒，拜託廠商和網民不要封殺她，也希望廠商不要因這風波影響商品的銷量。

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