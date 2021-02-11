奧運熱帶挈3台收視升 無綫直播張家朗奪金吸140萬觀眾

【明報專訊】香港運動員在東京奧運屢創佳績掀熱潮，更帶動香港3間免費電視台的收視成績。昨日無綫公布上周（7月26日至8月1日）3台的電視直播收視，其中最受關注是周一（7月26日）晚上8：15直播男子個人花劍金牌賽，見證張家朗奪金，翡翠台平均收視點20.2，最高21.1（觀眾高達140萬）。同時段ViuTV平均收視點8.9，香港開電視的平均收視點2.9。7月30日早上9：58，翡翠台直播香港女飛魚何詩蓓出戰女子100米自由泳決賽，平均收視10.1點，ViuTVsix的收視0.8點，香港開電視平均收視點3.8。

開電視播奧運節目贏口碑

今次3台播映奧運節目，香港開電視以專業的主持與評述贏口碑，於8月1日晚上8時30分直播羽毛球女子單打金牌賽（中國對中華台北），翡翠台平均收視點13.5，香港開電視平均收視點5.2；至於ViuTV（延遲半小時播映）平均收視點5.3。J2台在奧運期間提供另類選擇也有不俗成績，7月 22日（周四）晚播映《葉問外傳︰張天志》收視5.8點，是J2台近幾年來第2高收視節目，首位為《想你 張國榮》收視6點。

《刑偵日記》結局篇收視再跌

無綫《刑偵日記》上周結局篇（20-24集），平均收視10.2點，比對上一星期11.4點更低，男主角王浩信稱有信心結局周反彈到20點，結果彈不起。無綫播奧運先有陳約臨訪問張家朗失控事件，日前又有網民稱吳業坤與周奕瑋主持的《東京五輪直送》，對香港賽艇運動員洪詠甄不禮貌而鬧爆。節目中主力拍攝方力申現場採訪的花絮，兩人搞笑又要問埋一份，大叫：「阿甄，可唔可以阻你10秒呀？」洪詠甄停步時，周奕瑋問坤哥是否要發問？坤哥說：「無呀，你走啦！」周奕瑋代問洪詠甄鍾意聽小方還是坤哥的歌多？她尷尬說沒有聽中文歌。有網民對他們搞笑不欣賞，斥這言行是侮辱受訪者。

娛樂組