邀陳約臨擔任姊妹團 陳詩欣：想佢到時再興奮啲

【明報專訊】無綫節目《流行都市》昨日舉行宣傳活動，宣布節目由8月9日起播映時間延長至1小時，並加入陳詩欣、黃嘉雯及謝芷倫3名女主持。準人妻陳詩欣被取笑由主持少女節目《姊妹淘》升呢到婦女節目《流行都市》？她多謝監製給予機會學習廚藝，未婚夫也支持，「我之前試過煲湯因調亂落料次序，飲到未婚夫屙嘔，自此我不再煲湯，他希望我在節目中好好學習」。

陳詩欣將於10月30日舉行婚禮，她正努力減肥，因未婚夫身形瘦削，令她感到很大壓力。為何不叫未婚夫增肥？她無奈說：「因他是瘦底，吃極都不肥，無謂逼他。（婚後是否不設防？）沒那麼快，雖然我的姊妹們都替我心急，但我想婚後再努力工作。」她透露姊妹團有余香凝、鄧穎堯及陳約臨等，她不擔心陳約臨在婚禮上會失儀亂說話，更希望對方再興奮啲；發生奧運失言風波後，她已安慰了陳約臨，「她現時心情OK，知她很努力工作」。

黃嘉雯做主持慳飯錢

黃嘉雯表示已加入《流行都市》近兩個月，現在每星期主持3至4日，參與跟煮食有關的新環節，因在節目中試食，慳回不少飯錢。黃嘉雯稱節目中最開心可以經常出外景，試過玩瑜伽、飄移及花式跳繩等，適合她貪玩的性格，之前還停廠支持張家朗奪金。黃嘉雯多謝監製給予機會，主持節目亦可訓練到口才。

記者：陳釗