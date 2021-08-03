憶陳木勝最後合作坦誠交流 甄子丹讚謝霆鋒拍動作戲超班

【明報專訊】甄子丹與導演陳木勝繼亞視劇《洪熙官》、《精武門》後，相隔20多年才再合作電影《怒火》，此片亦成為陳木勝遺作。甄子丹表示大家一直無機會合作，直至陳木勝看了他演出的電影《追龍》，很喜歡他演跛豪一角，主動問他何時再合作。陳木勝最初構思以搗破大毒梟為題材，並遠赴墨西哥拍攝，但因製作費龐大而擱置，「當時陳木勝有點不高興，我提議在香港拍一樣可發揮他的創意。數天後，他那團火又回來了，開始創作，未幾就有了《怒火》這劇本」。相隔多年再合作，甄子丹覺得陳木勝一點也沒改變，依然是和藷可親，永遠都是笑着說話。

記者︰柯美

攝影︰劉永銳

導演陳木勝（Benny）於2019年證實患上末期鼻咽癌，去年8月離世，終年58歲。

有傳陳木勝帶病拍《怒火》，有幾場動作場面應付不來？甄子丹說︰「沒這回事，由創作到拍攝，我們都坦誠地互相表達意見、交流心得，最後剪片時，Benny剪了一個版本給我看，之後想剪一些我的感覺，來來回回交流；直至有日他致電給我說患癌，真的好突然、好震驚！他發覺時已擴散，但仍積極面對，努力抗癌，很多人介紹醫生給他，我也介紹治療師。Benny的離開是電影界一大損失！」

霆鋒舞雙刀快狠勁

甄子丹透露在《怒火》中茶果嶺一幕，他一打數十人是陳木勝的構思；北京道槍戰一幕也是他想拍的，因他看了西片《盜火線》，一直想拍這種場面，「這場戲對我來說最難拍，不是動作上的難度，而是要設計一些概念給謝霆鋒演繹；霆鋒建議用雙刀，展現快和狠勁，拍了三分一，我已跟他說過關了，觀眾覺得不失禮已贏晒；最後絕對攞到優異生的成績。（霆鋒可接棒做動作演員？）不好給他壓力，今次他絕對是超班」。

自爆向太太撒嬌

拍動作片難免會受傷，為免太太汪詩詩擔心，甄子丹盡量不讓太太知，不過他自爆有時也會向太太撒嬌，致電給太太說：「你老公今日好慘，好傷！」但太太說：「你講得嘢，識笑，即係無事啦。」

問到17歲女兒甄濟如（Jasmine）會否入行？甄子丹稱女兒有音樂天分，唱歌、跳舞、彈鋼琴都叻，一上台拿咪唱歌已有風範，但她有自己的世界，順其自然吧！

不阻止子女入行

細仔甄濟嘉（James）會否承繼衣缽？他說：「小時候有逼他練功夫，但最近少練，他彈鋼琴又叻過我。（作為父親，會否不想兒子拍動作片，擔心受傷會心痛？）我都跟他說不要入行，拍戲太辛苦了，都希望他們先完成學業，將來自己選擇，看他們自己的緣分和發展。」

場地︰The Crown＠英皇駿景酒店

髮型︰Kenji Ng

化妝︰小白