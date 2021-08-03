《幻險森林奇航》串流平台收3000萬美元 遜《黑寡婦》

《幻險森林奇航》（圖）跟《黑寡婦》一樣，戲院與串流平台Disney+同步，但前者在Disney+的表現不及《黑寡婦》。

【明報專訊】「​大隻佬」狄維莊遜（Dwayne Johnson）伙拍《無聲絕境》愛美莉賓特（Emily Blunt）主演的《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）上周五在美國開畫，單日收1340萬美元（約1.04億港元）成為開畫冠軍。有業內人士估計此片首周末3天會收約3200萬美元；昨日公布最新數字，《幻》片表現超出預期，首周末票房3420萬美元（約2.66億港元），榮登冠軍。上周冠軍《詭老》跌落第2位，鬧出官司風波的《黑寡婦》位列第3。值得一提的是，《幻》片全球票房6180萬美元，此片在美國戲院與串流平台Disney+同步，後者訂戶需另外繳付30美元收看，迪士尼稱Disney+約進帳3000萬美元，對比以同一模式上映的《黑寡婦》在Disney+收6000萬美元少了近半。

《黑寡婦》女主角史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）上周入稟告迪士尼安排戲院與Disney+同步，影響了《黑寡婦》票房，從而令其分紅受損。有傳媒指同一模式上映的《黑白魔后》，女主角愛瑪史東（Emma Stone）亦計劃向迪士尼興訟，且看《幻》片兩名主角會否「跟隊」。提起《幻》片，男主角狄維莊遜稱該片在夏威夷取景，但片中所述的巴西港口小鎮、酒店、市集、酒館及碼頭等，全部搭建而成，他初到片場時感覺宏大得起雞皮疙瘩。