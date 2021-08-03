【開箱】《白蓮會》 上流寄生族度假酒店版

【明報專訊】有線頻道HBO炮製過不少優質劇集橫掃金球及艾美等頒獎禮獎項，直到近年才多了Netflix等串流平台強敵，HBO繼續緊守崗位，上月11日首播的《白蓮會》（The White Lotus），雖然來不及角逐下月的艾美獎，但在視評網站爛番茄獲得近八成好評，英國《衛報》甚至給5星滿分評價。

蜜月開始 兇案告終

《白蓮會》全劇僅6集，每集近一小時內容，7月11日上架後，逢周日更新，還剩兩集便結局。就像近年HBO其他劇集，例如《東城夢魘》、《小謊言》、《無所作為》或《利器》等，一開始已告訴觀衆，有一宗命案發生了。《白蓮會》亦一樣，首集開場在候機室，兩名陌生人跟男主角之一Shane搭訕，問他下榻夏威夷哪家旅館，當Shane說出白蓮花酒店時，兩名陌生人即驚訝稱那裏發生了命案，Shane表明自己此行是度蜜月，兩人追問他妻子在哪時，他不願多談，並目送停機坪棺木送上飛機。之後才倒敘一星期前發生的事。

一周前3組人登上接駁艇到白蓮花酒店，分別是新婚度蜜月來到第一站夏威夷的Shane與太太Rachel；準備來撒母親骨灰的Tanya；Nicole和丈夫Mark，正念大學的女兒Olivia，她的朋友Paula，以及Olivia的16歲弟弟Quinn。在碼頭迎接他們的則有酒店經理Armond和首日上班的Lani。為什麽最終會發生命案，這7天發生了什麽事？讓度蜜月的Shane獨自離開夏威夷？

編導很快就交代這3組人是不同面貌的上流富人，跟部分酒店員工形成一種「奴」資關係。Tanya孤獨一人，甫抵達就向Armond抱怨周身痛，十分需要按摩，於是安排她到訪水療中心，經理Belinda為她按摩一次之後，Tanya立即說倦意全消，視Belinda為救星，又約她一起晚餐。Belinda礙於員工身分曾婉拒，最後敵不過對方盛情。席間Tanya再次盛讚Belinda手藝，並提議打本給她另起爐灶。

Shane十分富有，Rachel本任職記者，疑惑婚後會失去事業；兩人個性迥異，讓觀衆狐疑他們怎麽會走在一起？Shane抵達房間已不滿，聲稱母親為他所訂的房間完全兩樣，向經理Armond投訴，對方堅持Shane夫婦現下所住的已是全酒店最好的房間，但Shane不認同，稱本來所訂的房間有私人泳池，Armond反駁指該房沒有海景。Rachel倒沒所謂，認為現居套房已很舒適，更覺Shane小題大做，沒必要追究Armond。Shane後來透過旅社向Armond施壓，讓對方明白自己是不能得失的大客。之後Shane想跟太太度過浪漫一夜，Armond提議他們出海用膳，卻同時安排Tanya在同一遊艇上撒灰。

笑中有淚的員工故事

至於Mark一家完全貌合神離；他最初以為自己患癌症，得悉沒事後欣喜若狂，及後當發現自己父親是同性戀者後，又回到沮喪狀態。他太太Nicole是某科技公司的財務總監，旅行途中也要跟中國商戶開會，她仰慕希拉里，是十分強勢的太太與媽媽，卻與子女關係麻麻。Quinn是性情古怪的少年，Olivia亦是難纏女孩，對好友Paula跟酒店員工偷會暗生不滿。這三組人亦互有交集，譬如Rachel本很仰慕Nicole，遭後者批評她所寫的文章後，暗生芥蒂。

此劇的黑色幽默可說笑中有淚，例如首日返工的Lani，忽然早產，連穿了羊水也不敢向上司告假就十分荒謬，結果是在晚飯時分於酒店分娩。有評論指此劇很有真人騷味道，或者跟身兼編劇、導演及監製多職的米克韋（Mike White）曾參加《奪寶奇Show》、《生還者》等節目有關。他亦是《阿sir嚟自樂人谷》等電影的編劇；10年前他同樣身兼編導監3職拍HBO另一劇集《頓悟人生》，講述有自毁傾向的女人覺醒後，決定重新生活的故事，同樣略帶諷喻，相當叫好，但收視不濟，只拍了兩季就告終，《白蓮會》可會同樣命運？