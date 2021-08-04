經歷極大試煉 曾經抑鬱 黃秋生：我已經完了

黃秋生說：「香港是零可能，我還可以做什麼，沒有搵我拍的電影和劇集，舞台劇現在又這樣，現在和我以前認知的香港很不同！」（攝影：劉永銳）

【明報專訊】去年到台灣拍了《四樓的天堂》及《開著餐車交朋友》的黃秋生，早前回港準備演出本月中公演的舞台劇《ART呃》，他稱不希望這是在港演出的最後一齣舞台劇，無奈現在跟他以前認知的香港很不同，存在很多未知之數。下月「登六」的秋生自言內心沒以前那麼多不滿和憤怒，很平靜、很平和，非常喜歡現在的自己，但入行數十年的秋生說這段時間有過抑鬱，「 我已經完了，我當自己不是這個圈，所謂不是這個圈，因為這個圈都已經完了，起碼以前那種模式完了，就算以後有所謂電影，這個跟我以前所參與的世界已不同」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

黃秋生將於8月中演出舞台劇《ART呃》，改編自法國劇作家雅絲曼娜雷莎（Yasmina Reza）的成名作《ART》，之前都有很多人改編及演出過，包括黃子華2008年主演的《男磨坊》，但秋生不擔心觀眾會將他和子華比較，認為舞台劇有趣之處在於無論誰演出過無數次都無所謂，因為演繹方法各有不同，他曾親眼目睹兩個演員演同一劇本，說同一句對白，反應可以是全場靜默和捧腹大笑的分別，非常極端。

與黃子華演繹同一角色

與子華演同一角色的秋生，沒看過《男磨坊》，但想像得到子華當年如何演繹，應該較冷靜和具哲理性，跟他今次的風格和節奏完全不一樣，「我的角色比較乞人憎，說話毫不留情。（似你本人？）無錯，但要做到不似自己就是技術問題，加些模仿、幻想、節奏和語氣的改動，與對手排練過程中，慢慢去尋找角色」。他在《ART呃》首次與演藝學院兩名師弟陳淑儀和朱栢康合作，秋生表示陳淑儀的舞台劇經驗相當豐富，喜劇拿揑得很好，彼此有共同語言，很易溝通，不需要浪費時間去磨合。他認為朱栢康亦不錯，爆發力很強。

鎮宇轉數快 青雲一擊即中

劇中講述三名好朋友為了一幅畫，因觀點角度不同而爭論不休；秋生稱這種感覺很熟悉，綵排時令他回想起當年和吳鎮宇、劉青雲、黃子華飯敘，經常為一些小事爭拗到臉紅耳熱，但無損兄弟情，亦未試過拍枱離場。問到每次是否都是子華拗贏？秋生否認，表示實力很平均，「子華說話陰柔，口才好叻；但鎮宇亦不弱，轉數快，說話像開機關槍，入位好刁鑽；青雲唔聲唔聲，但一擊即中 ，令大家即刻收聲」。秋生覺得如果四人能合作都幾有趣，但很難成事，笑言大家觀念不同，根本排練不到，如何能公演？

「 跟自己講不要發夢」

提到有指今次是他暫別香港舞台之作，秋生說：「希望不是，但暫時看不見未來會有很大機會再演舞台劇，除疫情未穩定外，還有各種不穩定因素。」疫情對他最大影響是無工開？他說：「我無工開好耐，是很多其他原因導致。（演完赴台灣發展？）台灣看似很多機會，但機會實質是否擺在面前，又不是；只是可能性較大一點而已，香港是零可能，我還可以做什麼，沒有搵我拍的電影和劇集，舞台劇現在又這樣，現在和我以前認知的香港很不同！」

秋生入行數十年，經歷起起跌跌，對他而言目前是否最艱難時刻？他說：「我已經完了，我當自己不是這個圈，所謂不是這個圈，因為這個圈都已經完了，起碼以前那種模式完了，就算以後有所謂電影，這個跟我以前所參與的世界已不同，成件事完了，不可以返轉頭。（完全沒機會？）起碼跟自己講不要發夢，亦不要埋怨辛苦建立的事業，一下子消失了，這只會令自己痛苦。（曾經不開心？）一定有。（怎調節自己？）累積下來的修為，你思想的累積，內涵有幾多，就在這個時候發揮出來，沒困難是看不到的。」

「前面仍漆黑一片」

秋生用試煉來形容這段時候，「極大試煉，試煉中可能會失敗、跌倒、抑鬱、不開心，從而放棄自己。（有過抑鬱？）有，但不嚴重 ，因為是一段長時間的改變，初時也會自我安慰，跟自己說『唔緊要』、『唔好諗住』、『睇下點 』，但當真的完全零工作，怎麼辦？會因此焦慮、抑鬱，然後重新站起來，成件事是慢慢的，現在也會突然間不開心、抑鬱，因為前面仍漆黑一片，冇路行」。秋生自言已不是廿幾卅歲、有氣有力可以重新去學習一技之長或移民，他快將60歲，還可以做什麼？所以哪裏有工作便去哪裏，這是生存問題。

秋生對香港娛樂圈已完全沒眷戀，經歷那麼長時間，令他不停反思一些東西，其中一樣是他為何沒有眷戀，整個過程是很大的沉澱，「當然曾經歷過很多風花雪月、起起落落、很多光環，很多東西應該珍惜又沒有珍惜，箇中當然有很多故事，我反問自己點解冇眷戀，原來我嚮往的是舞台，可惜舞台真係搵唔到食，如果舞台可以令你生活得幾好、生存到，我會選擇舞台多過電影」。

髮型：Taky Chung@AdmiX Hair Styling

化妝：Jolinn NG

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