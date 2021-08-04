訪問輕佻捱轟 洪詠甄幫口解圍 吳業坤周奕瑋速道歉「撲火」

【明報專訊】無綫派出藝人方力申、陳約臨、吳業坤、周奕瑋與何振然往日本採訪東京奧運，發生陳約臨訪問港產「劍神」張家朗奪金感受時失控事件，她公開「示愛」被全城鬧爆後，吳業坤與周奕瑋也相繼「出事」。兩人截停訪問香港隊賽艇選手洪詠甄，吳業坤戲言：「無呀，你走啦。」被網民斥他們對運動員不尊重。昨日吳業坤與周奕瑋分別在社交平台為失言公開道歉，洪詠甄幫口解圍，說並不在意此事，吳業坤亦已致歉，希望外界不要為這小事過度反應。

娛樂組

吳業坤（坤哥）與周奕瑋主持《東京五輪直送》，二人組以輕鬆形式介紹有關東奧的花絮，他們曾在傳媒中心向不同國籍女記者「抄牌」鬥多。日前播出兩人隔着圍欄叫停洪詠甄訪問，周奕瑋先問：「阿甄（洪詠甄），可唔可以阻你10秒呀？」洪詠甄停步時，周奕瑋問坤哥是否要發問？坤哥說：「無呀，你走啦。」周奕瑋隨即問洪詠甄喜歡聽方力申還是坤哥的歌較多？洪詠甄尷尬笑稱沒有聽中文歌，坤哥表現尷尬稱想搵窿捐。有網民斥二人不尊重運動員，表現欠專業。

坤哥汲取教訓反省

昨日坤哥與周奕瑋為事件各自在社交平台發文道歉，坤哥貼出黑圖，寫道：「本人吳業坤現為在《東京五輪直送》節目中跟洪詠甄小姐於練習後訪問的失言道歉。事發在開幕禮前洪小姐練習後完成圍訪後，在她離開前做了一個突發的訪問，當刻未能好好處理內容及表現不專業，拍攝後自覺對她感到抱歉及感到不尊重，當晚已即時親自direct message向她致歉。在數天前第14集的節目播出後，我個人的不專業令大家反感，在此再一次向所有受影響的人士作出深切的歉意。多謝各位的批評和意見，會繼續反省和汲取教訓，謝謝。」坤哥希望大家在餘下的賽事繼續支持每一名香港運動員，他又跟洪詠甄再道歉說：「打擾到你唔好意思，希望你可以繼續專心做你喜歡同熱愛嘅嘢！」

周奕瑋認拿揑不宜

周奕瑋則貼上藍天的照片道歉，表示：「感謝這幾天各位對我的意見。我都有好好閱讀及反省。因這次訪問拿揑不宜，為洪詠甄小姐添了麻煩，於當天已向洪小姐本人致歉，請容許我為這次的言行再次誠懇道歉。我會好好汲取這次的經驗，緊記各位說過的話，懷着尊重和謙卑的心去完成往後的每一次工作。這幾天佔用了大家的時間，實在非常不好意思。未來請各位繼續指教。」

洪詠甄籲勿過度反應

當事人洪詠甄在Instagram限時動態留言：「冇諗過一個小小嘅訪問，就會有咁多人關注，網絡嘅影響力真係好大。關於23號我訪問的事，當時大家都以一個輕鬆嘅心情，好快就完咗個訪問。事後坤哥有私訊我講：唔好意思，太突然。咁我自己都冇特別在意，希望大家唔好再過度反應喺呢件小事。大家好好享受今次嘅奧運吧。」

坤哥與周奕瑋雙雙認錯，網民大致感到二人誠意，跟陳約臨最初不認錯的反應有很大分別，加上洪詠甄幫口解圍，似有「止鬧」效果。兩人的社交平台沒有被派嬲，更有人提醒他們以後要小心言行，又不乏支持留言。不過也有網民留言：「你兩個走啦。」亦有人說TVB藝人道歉最有經驗。