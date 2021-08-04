《自殺特攻》首映禮 約翰辛納著戲服現身搶鏡

【明報專訊】《自殺特攻：超能暴隊》（The Suicide Squad）5年前上映時，全球收超過7.46億美元，不過口碑一般，歷經5年，被視為續集的同名電影《自殺特攻》前日舉行首映禮；早前宣傳《狂野時速9》把台灣形容為國家最終要用普通話拍片道歉的約翰辛納（John Cena），在《自》片扮演「和平使者」，以片中造型踏上紅地氈，成為全場焦點。

約翰辛納月前宣傳《狂野時速9》期間接受台媒訪問時表示，「台灣是首個看到《狂野時速9》的國家」，隨即惹來內地網民反感，學習中文多年的約翰辛納，其後透過微博上載短片以普通話道歉並強調，「我很愛很尊重中國跟中國人」。《自殺特攻》在內地譯名為《X特遣隊：全員集結》，翻查百度、豆瓣等多個網站，都沒列出內地的上映日期，未知跟約翰辛納早前所犯「錯誤」可有關係。不過約翰辛納的心情似乎未受影響，《自殺特攻》前日在洛杉磯舉行盛大首映禮，他就以片中角色「和平使者」的造型亮相，成為傳媒的焦點。

影視串流平台同步

其實首映禮上受矚目的演員也不少，例如片中飾演Tyla的18歲女星施棠雷特（Storm Reid）把極長髮編成辮子，把它像鞭子似的揈來揈去，也受到注視。至於再次扮演「小丑女」的瑪歌羅比（Margot Robbie）跟「迴力鏢隊長」 柴葛尼（Jai Courtney）更情侶裝出現，不約而同由頭到尾穿著白色。《自殺特攻》亦吸引了女歌手Rita Ora及《雷神奇俠4》導演泰卡韋迪迪（Taika Waititi）來捧場，也是兩人拍拖後首次亮相公開場合。

《自殺特攻》由《銀河守護隊》占士根（James Gunn）執導，講述全美守衛最森嚴的美夢監獄，囚禁着聞風喪膽的超級大壞蛋。各人為重獲自由，決定加入政府秘密組織「自殺特攻隊」：小丑女、血拳、和平使者、鯊魚王等被派往與世隔絕的島嶼執行任務。此片本月5日在美國上映，翌日串流平台HBO Max上架，為期一個月，據報跟《黑寡婦》等在Disney+播放的電影不同，訂戶無需另外付費，至於會否影響《自》片票房，日內自有分曉。