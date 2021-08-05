陳美濤再參選亞姐自嘲「留班」 林海茵股票損手盼贏獎金幫補

【明報專訊】《亞洲小姐競選2021》香港賽區18名候選佳麗，昨日於亞視總台分組進行射擊訓練賽，3號林海茵憑姿勢和槍法較優勝，獲教練選為女槍王。林海茵自認口才了得，曾擔任網台財經主持，受近期股市波動影響，自爆投資股票損失20萬元。她承認參選為贏得獎金獎品當幫補，目標贏到最少10萬元獎金或獎品。

7號姚琰欣身材出眾，拍照時全程挺胸拗腰，她解釋：「挺胸因要企直不想寒背，一直有做健身運動，加上早前報名參加《全民造星IV》，練跳Kpop舞，習慣拗腰，可惜未能入圍，於是來參選亞姐，想在娛樂圈發展。」她數年前曾出寫真集，希望改以往形象。雖然身材易成焦點，穿泳衣較有優勢，但想跟其他佳麗合作，在表演環節突出自己。

之前因身體不適缺席宣傳的6號陳美濤和18號陳可冰首次見傳媒，陳美濤去年參選亞姐打入14強，今年捲土重來，自嘲是「留班」，主動要求跟亞視解約再參選。她與亞視有簽過合約，但已解決。去年打入14強，她希望今年能入3甲。陳可冰首次參加選美，她與家人合作經營網上時裝店，靠勇氣踏出第一步，希望獲前輩陳美濤教路。亞視執行董事陳偉傑見陳美濤恨再參選，讚對方有誠意，無論內在和外在均改變不少，故再給她機會參賽。他重申要公平：「去年我講過，沒有得獎的佳麗可以再參賽，但為對大家公平，她一定不能有任何藝人合約，所以才解約。」

記者：林蘊兒