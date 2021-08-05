魏浚笙踢爆贏角色 伙姜濤拍新片 柳應廷學戲增值 備戰闖影壇

【明報專訊】人氣組合MIRROR成員除攻佔廣告界，成為各大品牌寵兒外，亦陸續進軍影壇，盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、江𤒹生（Anson Kong）等先後拍戲；人氣王姜濤落實參演彭秀慧執導的新片，與影后毛舜筠合作。有指隊友柳應廷（Jer）撼贏魏浚笙（Jeffrey）獲得角色，Jeffrey日前讚Jer厲害。Jer昨日出席電影《媽媽的神奇小子》主題曲《神奇之路》單曲唱片簽名會，承認有參與該片試鏡，本身喜歡演戲，期待拍戲機會。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

柳應廷（Jer）昨日到銅鑼灣出席簽名會，跟100名幸運兒見面及簽名，除有不少女粉絲外，亦有幾歲的小朋友。Jer表示第一次推出關於電影的唱片，是個特別回憶，開心簽名活動在《媽》片展覽館內舉行，可以順道觀賞，了解電影描寫殘奧金牌得主蘇樺偉的真實歷史和家庭照片。問Jer可會開個人展覽？他構想可能要到入行10周年才考慮，自覺目前資力尚淺，起碼要累積多些經歷和獎項，才敢跟大家分享里程碑。

唔敢同Jeffrey鬥靚仔

有指Jer撼贏Jeffrey得到片約，稍後伙拍姜濤、毛舜筠演出彭秀慧執導的新戲，Jer稱未收到消息，並說：「我有去試鏡，但最後結果要等公司安排，我此刻就未聽到落實參演。」Jeffrey公開讚Jer是厲害的人，贏片約實至名歸，Jer亦讚對方：「Jeffrey本身都好勁，他好靚仔，鬥靚仔誰夠他來，我覺得他只是講客氣說話。」

Jer承認期待有拍戲機會，自從參演劇集《男排女將》，便有了戲癮，更報讀演戲課程增值，他說：「我仍是這行業的新人，拍《男排女將》時角色對白不多，雖然之前拍過MV做主角，但未幻想到將來拍戲會怎樣，所以近期有去學戲，希望提升自己的信心。」

Anson Lo出特飲

MIRROR成員備受各大品牌寵愛，廣告不斷，Anson Lo近日與餐飲連鎖店合作推出「粉紅教主」特飲「乳酪爆珠草莓冰雪」。喜愛粉紅色的他，拍廣告時穿上一身粉紅裝束，集型格、帥氣及可愛於一身，Anson Lo說︰「我平常喜歡草莓清甜中帶點微酸的味道，工作壓力大時，會吃甜品減壓。」廣告商租下尖沙嘴碼頭近五支旗杆位置的巨型廣告牌，掛出Anson Lo的大型戶外廣告板，讓「神徒」打卡。

Frankie化身DJ賣表

另一成員陳瑞輝（Frankie）早前33歲生日，獲品牌送上新款手表率先試戴。他為品牌拍宣傳相，化身有型DJ，亦有陽光男孩造型，展示不同魅力。

「爵屎」出錢推Edan新歌

Edan則推出新單曲《小諧星》，一班「爵屎」 （粉絲專稱）落力為偶像宣傳，又出錢包了30架九巴椅背廣告，讓乘客一邊搭車，一邊細聽Edan的小故事。

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