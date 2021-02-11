鄭裕玲追問「搲波鞋風波」 193：拍一個廣告買到20對

【明報專訊】ERROR成員郭嘉駿（193）日前在社交網上載限量版波鞋圖片，留言「I NEED THESE TWO PAIRS US12，有冇人幫到手呀」，被facebook專頁「家明」發文批評他藉人氣「攞着數」，指摘193︰「明星唔係咁做的」及「錢就你賺，鞋就『老婆』（指粉絲）買，公平咩？」不少網民撐193，斥「家明」太敏感，193亦在「家明」專頁回覆反駁指控。最終「家明」表示專頁要「辭職」及多得193留言教訓，承認言論過於偏激。

ERROR近日接受鄭裕玲（Do姐）電台節目《口水多過浪花》訪問，Do姐追問193「搲波鞋風波」，他強調︰「我絕對付得起錢，拍一個廣告也可以買十對廿對，唔知點解啲人話我想要免費波鞋。如果有看我社交網，就知我一向儲開波鞋，那對波鞋不算是什麼貴波鞋。」

品牌主動聯絡

193承認超想得到那對3個品牌聯乘的波鞋，但知道沒可能買到，所以想看看有沒有人能幫忙，他說︰「品牌已聯絡了我，說那對波鞋任何人也留不到，即使付錢也留不到。」

193透露除非是贊助商提供的服飾，他私底下已少穿很貴的名牌衫，除了遇上很想收藏的，就會高價買回來，那對聯乘波鞋的其中一個品牌是他小時候很喜歡的，對他來說是一個回憶。

娛樂組