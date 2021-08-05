馬詩慧無意開模特兒學校 前亞姐程瑤19歲大仔贏獎想入行

【明報專訊】馬詩慧、唐安麒、Sunny Wong及何國鉦，前晚為《2021亞洲模特盛典（FOHK）暨ACE Talent演藝大獎》擔任星級評判。前亞姐程瑤的19歲大仔朱震軒除獲頒「最佳表現大獎」外，與鄭杞瑤和徐嘉穎一同奪得「FOHK大獎」，3人將於11月代表香港到韓國出戰總決賽。

朱震軒獲父母及細佬到場打氣，正在英國讀大學，因放暑假和疫情關係留港的他直認對演藝和模特兒工作有興趣，並說：「由於自細在外國長大，目前要先練好廣東話。」24歲鄭杞瑤奪3獎，現任職行為治療師的她對唱歌、演戲及模特兒都感興趣，若有機會，不介意辭工投身演藝界。

馬詩慧勤運動保身材

評判之一的馬詩慧回想當初入行，沒有這麼多這類比賽，要自己叩門或找經理人公司，她笑稱：「以前有兩個志願，分別是空姐和模特兒，覺得空姐有得周圍飛，但現實原來很辛苦。所以還是做模特比較好。」

問到可會考慮開設模特兒培訓學校？馬詩慧認為比較難，除非對方很有潛質，她不介意教，無潛質她會老實講，不想騙人。另外，對於早前在社交網上載泳裝照片，被網民讚保養得宜，身形依然火辣，一向有做運動的她說：「世界上無不靚的女人，只有懶的女人。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳