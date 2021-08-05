【開箱】《電影的故事：你我的永恆印象2》 不同影癡成就經典好戲

【明報專訊】《辣身舞》、《寶貝智多星》、《捉鬼敢死隊》和《虎膽龍威》都是上世紀八九十年代賣座佳作，紀錄片《電影的故事：你我的永恆印象》（The Movies That Made Us）把4片搬上大銀幕的經過細說從頭，一連4集於2019年在影視串流平台Netflix上架，受到影迷青睞，曾拍過美劇《新婚物語》的監製拜恩韋斯（Brian Volk-Weiss）遂再拍第2季，並於上月23日在Netflix上架。

介紹4齣賣座片

《電影的故事：你我的永恆印象》的意念源自監製拜恩韋斯頗成功的前作《玩具的故事：你我的童年》（The Toys That Made Us），後者一連拍了3季，每季4集，2017至2019逐年在Netflix播出，透過不同經典玩具，勾起觀衆的童年回憶。《電影的故事》模式也一樣，首季透過台前幕後，講解當年製作不為人知的一面，夾雜電影片段及很多人物訪問，所選的電影都是賣座之作。2019年播出首季後，去年12月推出《聖誕電影的故事：你我的永恆印象》，介紹了《聖誕精靈》與《怪誕城之夜》兩齣電影。至於《電影的故事：你我的永恆印象2》跟首季同樣有4集，分別講述《回到未來》、《風月俏佳人》、《侏羅紀公園》及《阿甘正傳》背後的製作故事，這一季較特別的是，《回》和《阿》兩片均由羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）執導，尤其《阿甘正傳》不但叫座，更在奧斯卡贏得最佳電影、導演、男主角等6獎，堪稱名利雙收；這紀錄片的安排亦花心思，第一集先談《回到未來》，最後才到《阿甘正傳》登場。比較遺憾的是羅拔湛米基斯無復當年勇，近年作品的票房與口碑俱不理想。

《風月俏佳人》本是悲劇

《電影的故事2》說羅拔湛米基斯一早敲定《回到未來》主角是米高霍士（Michael J. Fox），奈何他當年忙於拍處境劇《一家親》，根本不獲放人，該片監製極力推薦《妙不可言》男星艾力史杜斯（Eric Stoltz）擔正，可是拍到一半，發現他對該片的理解過於黑暗，羅拔堅持換人，怎也要米高霍士參演，於是後者變成日間拍《一家親》，晚上再為《回到未來》開工，並補拍了一些艾力已演出的特寫鏡頭。卜基爾（Bob Gale）跟羅拔既是南加大的同學，也是《回》片編劇，他在紀錄片中談及從劇本到拍成電影的衆多改動，譬如他們原安排有紅毛猩猩演出，但電影公司高層認為猩猩出現，票房大多不濟，於是改成了狗狗；時光機本來是雪櫃，及後改成跑車等。片中又談到米高霍士拍續集及第3集時已開始出現柏金遜症狀。

浪漫喜劇《風月俏佳人》把茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）捧為國際巨星，據編劇羅頓（J. F. Lawton）在片中說，這齣原名《3000美元》的電影本是黑暗寫實的悲劇，他就是住在荷李活大道，經常看到街頭妓女及毒販出沒，原本構思是女主角來自工業衰落的城市，為了生活而下海，卻遇到靠併購致富的富商故事，那其實很切合1990年代初美國的社會實况；可是電影有時有自己的命運，羅頓同時聽過某妓女真的有富商邀請她到賭城共度了夢幻的一周，於是在監製和導演加利馬素（Garry Marshall）等推波助瀾下，變成現在的故事。

史匹堡遇颶風都要拍片

至於史匹堡（Steven Spielberg）執導的《侏羅紀公園》，改變了業界對電腦動畫的看法，幕後的工程師及特技人員對像真的追求功不可沒，在「動態捕捉」還未出現的年代，幕後人員付出了很多心血，在今天什麽都靠電腦特技的年代，不能同日而語。在颶風來襲的夏威夷拍攝現場，史匹堡還堅持與攝影師出外拍片段，可說是影癡的終極表現。跟史匹堡合作無間的監製嘉芙蓮甘迺迪（Kathleen Kennedy），風災後找來私人飛機運送物資到夏威夷，又載台前幕後返回洛杉磯趕戲，更被劇組視為英雌。至於《阿甘正傳》，改編自小說，經過大幅改動才開拍，電影公司高層卻突然要減省開支，被迫美國小鎮與越南場景原來在同一地點拍攝；最後導演羅拔湛米基斯與和男主角湯漢斯（Tom Hanks）為了完成此片，甚至自願減薪、投入資金。時任派拉蒙高級副總裁的米雪曼寧（Michelle Manning）在片中就說，當時羅拔的態度好像是「我自己拿錢出來拍，去你的，大片廠」，又是另一種影癡的豪情氣概。