見證港乒女團奪奧運銅牌 陳展鵬激動落淚：引以為榮

【明報專訊】陳展鵬和炎明熹（Gigi）昨日到商場出席「齊撐香港運動員」活動。香港乒乓球隊在東京奧運女子團體賽獲得銅牌，身為前乒乓球港隊成員的陳展鵬稱看到港隊勝出一刻毛管戙及不停落淚，「我曾是乒乓球運動員，明白她們去到這個水平已很難。今屆奧運港隊好犀利，就算沒獎牌的運動員亦達頂尖水平，引以為榮，他們還年輕，相信下屆的獎牌數量會比今屆多」。

港隊乒乓球教練李靜在比賽場上的「激情指導」成為熱話，他以前可曾試過因發揮不佳遭教練責罵？陳展鵬表示沒有，因他17歲已退隊，「我那時都是掹車邊，實力不是很好，教練不會給我太多壓力」。他表示會讓女兒接觸乒乓球，經過奧運後，覺得學劍擊也不錯。

炎明熹望畢業騷添食開part 2

Gigi頻頻出席活動，同時為4場《聲夢》畢業演唱會準備，她表示綵排進度不錯，相信分配好時間就無問題，開騷在即有少少緊張，首次演唱會對一班《聲夢》學員意義重大，會努力做好，不讓粉絲失望。提到姚焯菲和鍾柔美都表示不夠飛派給親友？Gigi稱大家都不夠，希望可以有part 2或舉行個唱；她的新歌也在錄音中。她與姚焯菲、鍾柔美及詹天文獲粉絲登巴士車身廣告，預祝演唱會成功。Gigi覺得粉絲很有心，她們知道很開心，有機會想去「打卡」。

記者：陳釗