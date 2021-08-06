與涂毓麟無愛情火花 戴祖儀自認灑脫分手不復合

【明報專訊】梁詠琪、戴祖儀及涂毓麟（Oscar）等前晚錄影無綫音樂節目《勁歌金曲》。戴祖儀與Oscar的合唱歌《我們再不講再見》成為《勁歌》冠軍歌，他們感開心。歌曲內容描述情侶分手後復合，現實中他們未有類似遭遇，戴祖儀自認是灑脫的人，分手後不會復合，若對方犯錯，如有小三，更不可能原諒對方。Oscar自爆曾被舊愛「派帽」，相隔一段時間後仍可再做朋友。兩人可有機會發展姐弟戀？涂毓麟笑言要倒抽一口涼氣。戴祖儀說好多人認為他們合襯，但太夾、太好朋友反而欠化學作用，沒有愛情火花，可能對方都不喜歡姐姐。

梁詠琪工作隨緣變佛系歌手

梁詠琪在疫情下改做網上音樂會，很久沒在《勁歌》亮相，她表示在粉絲面前表演期待又緊張。由於疫情仍反覆，梁詠琪未確定何時再開演唱會，想對上一次開個唱已是2018年，當年女兒Sofia才3歲。她透露預計9月出唱片，會翻唱楊采妮和陳慧嫻的經典歌，早前忙錄音和拍MV。她現時工作採取隨緣和順其自然態度，不太心急，自嘲變了佛系歌手。

梁詠琪稱暑假親自接送女兒上暑期班，包括學唱歌、跳舞及繪畫；她最想女兒學識游水，是求生技能，可惜女兒有少少怕水，試過帶女兒游水，結果女兒太驚，像樹熊般攬實她。不過Sofia近日看奧運比賽，知道香港「女飛魚」何詩蓓為港爭光，有少少興趣想學游水。

記者：林蘊兒