BTS拍廣告年賺4.2億稱王 《星星》金秀賢全智賢代言費冠絕韓劇界

【明報專訊】近年韓流文化席捲全球，帶挈韓星身價不斷上升。韓國有線頻道Mnet綜藝節目《TMI News》前晚公開韓星代言酬金排行榜，人氣男團防彈少年團（BTS）過去一年勁賺620億韓圜（約4.2億港元），廣告天王之名，BTS七子當之無愧；《來自星星的你》拍檔金秀賢和全智賢分別排第2及3位，「雙賢」廣告費冠絕韓劇界。

文：蘇珮欣

《TMI News》前晚以韓星廣告收入為題，公開過去一年賺取最多代言酬金的13組韓星名單。冠軍是男團BTS，7名成員全年廣告總收入高達620億韓圜（約4.2億港元）。

據報BTS一年代言費為50億韓圜（約3400萬港元），早前為連鎖快餐店麥當勞拍攝世界性廣告，並推出「BTS套餐」及精品，酬金更高達100億韓圜（約6800萬港元）。

帶挈麥當勞盈利急升

雖然BTS收取「天價」酬勞，但是物超所值。美國麥當勞上月公布今年第2季業績，盈利為22.2億美元（約173億港元），較去年同期勁升3.5倍，BTS功不可沒；另一方面，BTS代言維他命丸，產品開賣一小時即售罄，創下銷售額448億韓圜（約3億港元）佳績，足證他們的吸金力驚人。

排第2名是韓劇「男神」金秀賢，節目指他近年廣告身價三級跳，2012年主演《懷抱太陽的月亮》後，代言費6億韓圜（約408萬港元）；翌年拍罷《來自星星的你》廣告身價急升至10億韓圜（約680萬港元），韓國以外地區的收費增至16.5億韓圜（約1120萬港元），推斷今年廣告收入高達300億韓圜（約2億港元）。

緊隨其後的是《星星》拍檔全智賢，節目指她2001年演出經典韓片《我的野蠻女友》後，開始成為廣告界寵兒，當年的代言費僅收1億韓圜（約68萬港元），拍罷《星星》之後，全智賢狂接25個廣告，酬金亦暴升至10億韓圜（約680萬港元），目前她手握約13個代言合約，一年廣告收入就有200億韓圜（約1.36億港元）。

孔劉朴寶劍同上榜

排第4名是《鬼怪》孔劉，代言咖啡、戶外休閒服等產品，一年廣告收入達172億韓圜（約1.17億港元）；第5至13位順序為韓國「國腳」孫興慜（約1.06億港元）、《青春記錄》朴寶劍（約5800萬港元）、《梨泰院Class》朴敘俊（約4760萬港元）、《我的室友是九尾狐》惠利（約4080萬港元）、《經常請吃飯的漂亮姐姐》丁海寅（約3800萬港元）、《機智醫生生活》趙正錫（約3740萬港元）、男歌手林英雄（約2720萬港元）、《男朋友》宋慧喬（約2450萬港元）及《Running Man》前成員李光洙（約1900萬港元）。