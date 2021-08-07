拍勵志片《媽媽的神奇小子》勉勵港人 導演尹志文：輸在起跑線可後來居上

【明報專訊】導演尹志文首部執導作品，選擇以勵志電影《媽媽的神奇小子》起步，原因很正面，就是他覺得近年不論香港或全世界都面對很大問題，加上疫情影響，令大家疲累和氣餒，作為一個電影人、一個導演，想透過這部振奮人心的電影給予大家能量，能夠讓觀眾看完這部戲在情感上得以釋懷，離開戲院時心中還有一種振奮，覺得可以繼續行落去，貫徹戲中蘇媽媽經常向兒子蘇樺偉講的一句對白「喊咗佢不如跑咗佢」。記者：林祖傑

尹志文透露《媽媽的神奇小子》由構思到上映花了多年時間，2019年正式開拍正值香港社會動盪之時，原安排去年上映又遇上疫情，今年終能上映。尹志文說：「拍攝時，團隊的情緒可能會有點影響，但生命都要繼續，不可以話將所有事停下來；我們決定照原定計劃進行，反而疫情對電影上映有很大影響，不過亦令電影後期製作時間充裕，相信今次上映的版本，一定比去年的版本好。」這部戲好與不好絕對由觀眾評價，不過未上映已先聲奪人，入圍3個影展。尹志文感恩這部戲得到香港以外的觀眾認識和認同，但因疫情下未能親身出席影展，他說：「未至於覺得好可惜，雖然是首次個人執導電影入圍，不過之前拍短片或擔任電影編劇都參與過很多影展，去過亦感受過。」

「蘇樺偉故事值得拍成電影」

尹志文覺得蘇樺偉的故事很振奮人心，當認識蘇樺偉更多，知到他與蘇媽媽的故事後，覺得好值得將這個故事轉化為電影：「香港有個咁勁嘅人，曾經在殘奧這個世界舞台有咁好成績，紀錄至今仍未被打破，點解我們不透過一部電影來講他，為何不去傳承蘇樺偉與蘇媽媽這分精神？」他表示近年常聽到贏在起跑線，覺得這個氣氛很差，不知為何，以往的一種做人態度會變了在起跑線的輸贏上，他說：「這個故事正正說給大家聽，輸在起跑線並不緊要，最緊要知道終點在何處；蘇樺偉與蘇媽媽是輸在起跑線的人，最後他們的事蹟就是成功了，衝過終點得到第一名，人生得到成就。」

被殘障小演員感動

提到戲中一句對白「喊咗佢不如跑咗佢」，尹志文說：「香港人面對很多困境，相比下，以前的年代似比這個年代易行，不論經濟、社會氣氛或心態，大家都好需要跟戲中的蘇樺偉一樣，如果要有一個更好的年代，就要有在逆境下後來居上的態度。」他憶述戲中的4歲小演員蔡天諾，拍攝一幕講蘇樺偉小時候在賽道上行了一步，令他感動不已，他說：「這小演員是天生殘障的小朋友，其實這一步對他來說並不容易，大家都好驚他會跌低，聽到他說『原來行一步咁難』時，真的好感動，他的人生這麼難行，當刻是笑住很開心行這一步、講這句說話，令我覺得他面對這麼大困難，都笑住挑戰自己的人生，點解我哋要驚任何嘢呢？他一出世行都行唔到，我們還有機會行，點解唔行落去？」

信香港會愈變愈好

尹志文表示身邊有很多朋友都選擇移民，但他認為在香港每隔10多年就會出現一次移民潮，由當年父親從內地游水來港，直至1997年回歸到現在，他很明白大家會有不安情緒，希望自己及下一代有更安心的生活，但他反而對香港有絕對信心，覺得有方法生存之餘，亦會有更好的生活，故一定要面對，他說：「我相信會愈來愈好，現在大家好似面對一個好大的困難，其實每個年代都有各自的困難，我們需要透過這些困難和改變，去變得更好，尋找一個更好的未來。」

涉獵不同題材感動觀眾

尹志文認為做導演不單止是拍一部戲，而是透過專長帶給觀眾一種信息，希望作為社會一分子，可以幫到社會。當部分新晉導演選擇以政治題材起步，他選擇以勵志電影發放正能量，他說：「我覺得作為導演，應該涉獵不同題材，只要是生活上的事和感動的事，就會令我有興趣。運動、戰爭、政治或社會議題也好，並不是單一的，反而是要拍出一份情感可以感動觀眾。」他透露小時看電影，很喜歡看一些心噏、沒出路的戲，但人愈大，發覺睇戲是想得到一分力量，「想振奮、想開心、想紓緩，就愈想拍一些正能量的電影，我的人生已走了44年，有喜有悲，亦吃過很多苦頭，我需要透過專長和喜好，給予一分力量自己和身邊所有人，這就是我的導演路」。