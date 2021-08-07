陸永被江欣燕嫌棄又鹹又濕

【明報專訊】陸永、李佳芯、馮盈盈、江欣燕等昨日出席無綫劇《智能愛人》宣傳活動。江欣燕玩遊戲時大爆有場戲要吻陸永的頸，覺得又鹹又濕。陸永解釋因大熱天時穿長袖衫在遊艇拍這場戲，當然又鹹又濕，他說：「成日話好羨慕我拍這部劇好艷福，其實最勁的牀戲是跟江欣燕拍，已是最大尺度，有好大心理關口，我是講對她而言，不過故事設定幾好，話我個樣太差，但她鍾意我條頸，擰歪我個頭『吸啜』都合理吖。」陸永表示家中兩個女兒有看此劇，見到李佳芯在劇中扮大肚，又跟着拿咕𠱸扮李佳芯。李佳芯說小朋友感得意和接受才會這樣做。

馮盈盈表示劇中和陸永只是純愛，最親密接觸都是在牀上踢被、人工呼吸及做雙人瑜伽，她說：「我覺得他雙腳比條腰有力，因為有個動作他要用腳將我撐上半空，好彩沒跌落地。」劇集播出後，馮盈盈獲不少網民大讚咬字清晰了，不用看字幕。她開心大家見到她有進步和改善。

馮盈盈戥今屆港姐佳麗辛苦

馮盈盈透露剛拍完港姐真人騷，她任導師的組別有陳聖瑜與梁凱晴兩大熱門，過程中勾起當年參選的回憶，「見到她們還辛苦過我當年參選，要接受很多高難度挑戰，確比我們這些師姐更加叻。覺得自己參選時真的很舒服，因為決賽連才藝表演都不用，真的幾輕鬆」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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