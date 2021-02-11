首當電影女一酬勞少過KOL 孫慧雪：最緊要有工開

【明報專訊】陳國峰與孫慧雪（阿雪）首次任電影《愛．還記得》男女主角，昨日連同戲中演員白雲與今屆落選亞姐薛影儀出席電影開鏡拜神儀式。

陳國峰與阿雪首次合作，兩人互笠高帽惺惺相惜。阿雪在戲中扮演倔強女生，陳國峰則演吊兒郎當蠱惑仔，形容角色跟10多年前的自己很相似，劇情講有關腦退化症，當中有不少感人情節。他們表示跟無綫仍有藝員合約，由於新戲並非亞視投資，所以沒有牴觸。阿雪表示電影酬勞不及KOL掙錢多，但開心疫市下仍有工開：「演員好難計較酬勞，最緊要是有工開，之前有幾部片都因為疫情告吹。老公十分支持我，開鏡前一晚特別送我擁抱，今日又做司機送我來，所以好感恩。」

薛影儀簽約亞視一周即拍戲

薛影儀簽約亞視成為藝人僅一星期，即有電影工作，雖未知演什麼角色，但心情並不緊張，自認一埋位就可以演戲。問到片酬多少？薛影儀說：「不清楚酬勞，也不太在意，總之有機會演出已好好。（是否恨做女主角？）我要想想，平時都是看電視劇留意別人演技，最近看完《寶寶大過天》有參考岑麗香演技。」

穿低V西裝的白雲表示因為網上頻道節目任主持才性感現身。去年受疫情影響工作量大減，包括拍劇和返內地登台，損失6位數字。今年雖然疫情稍穩，工作量比去年多，但仍未能收復失地，她準備考潛水教練牌照自我增值。

記者：林蘊兒