大學室友隔空合唱《E先生》 呂爵安笑蔡俊彥：被劍擊耽誤的歌手

蔡俊彥（上）與呂爵安（下左）及大師兄張小倫在直播中傾偈又唱歌，收看人數達3.3萬。（網上圖片）

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）跟香港劍擊隊成員蔡俊彥是大學時期的室友，前晚蔡俊彥邀請Edan加入做網上直播，收看人數達3.3萬。兩人隔空合唱Edan的《E先生連環不幸事件》，成為網民熱話。蔡俊彥更已練熟Edan新歌《小諧星》，叫大師兄張小倫「找數」接力。Edan笑稱蔡俊彥是被劍擊耽誤的歌手。有網民覺得兩人聲線相似，力推蔡俊彥參加《全民造星5》。

娛樂組

香港男子劍擊隊成員吳諾弘繼之前與「劍神」張家朗、張小倫在社交網開直播後，前晚他再開直播，再邀請張小倫，還有蔡俊彥（Ryan）加入。Ryan大學時期的宿舍同房好友呂爵安（Edan）也有收看，獲邀加入直播。不過Edan加入前，吳諾弘突然肚痛說要去洗手間，請隊友幫忙接手。雖然張小倫叫他忍住，吳諾弘最終關了機，錯過跟Edan透過網絡直播「同場」的機會。

收看人數3.3萬

Ryan之後開直播邀請Edan及張小倫加入，收看人數達3.3萬。Edan正為ViuTV節目《膠戰2》開工，一班《膠戰2》成員有現身為香港運動員打氣。Edan在直播中與Ryan合唱《E先生連環不幸事件》，令收看的網民相當驚喜。Edan更爆蔡俊彥讀大學時愛在宿舍內打麻將、玩啤牌，有時也會在房中練劍。

昨午Ryan在社交網上載唱歌片，原來他已練熟Edan新歌《小諧星》，並tag了大師兄隊友張小倫：「#大師兄請找數 #推爆佢 #我走音都唔驚，你驚咩。」Edan也轉發帖文，並搞笑寫道：「被劍擊耽誤的歌手。」然後再於Ryan的社交網發文留言：「果然係我師父。」

網民叫蔡俊彥參加《造星5》

不少網民留言讚Ryan聲線跟Edan好似，表示要推Ryan參加《全民造星5》，有網民笑稱：「你哋互相傷害，我哋受惠。」、「唱得幾好聽喎，退役之後可以轉行」等。