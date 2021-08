《尚氣與十環幫傳奇》9‧2香港開畫 梁朝偉海報電眼搶鏡

【明報專訊】Marvel首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)受到疫情影響,映期一改再改,昨日電影公司終於宣布9月2日在港開畫,比美國提早一日上映,同時公開梁朝偉飾演「文武」、劉思慕扮演其子「尚氣」,還有楊紫瓊及《我的超豪男友》中韓混血女星奧卡菲娜(Awkwafina)等主角的中文版單人海報,獨欠戲中飾演尚氣母親的陳法拉,估計跟她戲分不多有關。

在單人海報上,梁朝偉左手戴上十環幫的代表武器,卻不及他的「電眼」搶鏡,就連其妻劉嘉玲亦透過社交媒體轉載,不過,她上載的是美國版而非港版海報。

梁朝偉在戲中扮演劉思慕父親、即原著漫畫的反派「滿大人」傅滿洲,但因角色太邪惡,Marvel為免激嬲內地網民,於是改稱「文武」,可惜此片跟出爐金像導演趙婷執導《永恆族》(Eternals)一樣,內地仍然上映無期。

戲院Disney+同步放映

《尚氣與十環幫傳奇》故事講述劉思慕飾演「尚氣」,自小精通武術,拒絕跟梁朝偉扮演掌管十環幫的父親「文武」同流合污,直至他為阻止邪惡勢力蔓延,才決定重返舊地,揭開十環幫的秘密,以及面對父子錯綜複雜的關係。

提起Marvel超級英雄片,史嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)上月入稟洛杉磯高等法院,控告其主演《黑寡婦》的電影發行商迪士尼違約,安排該片在美國戲院和旗下影視串流平台Disney+同步放映,令到票房暴跌,有損其分紅收益。迪士尼隨即宣布,今年11月上映另一重頭片《永恆族》將不會在Disney+播放,避免該片演員如安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)等有樣學樣。

不過,《尚氣與十環幫傳奇》截至昨日為止,仍然保持戲院和Disney+同步放映的策略,令觀眾好奇此片票房會否重蹈《黑寡婦》覆轍,加上內地上映無期,恐怕進一步拖低整體收益。