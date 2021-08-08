獲浸大頒榮譽人文學博士 周潤發憶拍劇生涯︰見鄭裕玲多過阿媽

【明報專訊】66歲國際巨星周潤發昨日獲香港浸會大學頒授榮譽人文學博士學位，以表揚他的傑出專業成就及對全球電影的重要貢獻。周潤發在台上分享入行40多年的心路歷程，他說昔日由一名鄉下仔走入香港的社會大學，之後在電視及電影圈發展，曾進軍荷李活，自覺在演藝圈的人生路幾得意及好玩，多謝香港人給他很多鼓勵、包容及很多愛，多謝香港這個地方。

周潤發（發哥）繼1999年獲香港演藝學院頒授榮譽院士、2001年獲香港城市大學頒授榮譽文學博士後，第3次獲學院頒授榮譽名銜。發哥西裝筆挺，以一頭灰白髮造型上台，非常有型。他在台上致辭逾6分鐘，他回憶10歲時，母親帶他漂洋過海到香港讀「社會大學」，1960年代的香港好簡陋，一家人住在舊唐樓，同一單位內住了幾個家庭共30多人，居住環境惡劣，對一個鄉下仔來講壓迫感好大，他於是經常到戲院看電影，只為歎冷氣，對電影內容全不知曉。

在無綫9年不停講對白

直至1970年代，發哥入讀邵逸夫爵士主辦的「無綫大學」，完成一年課程後開始拍劇生涯。他說︰「由06拍到26，出外景講對白，回廠後又講對白，睡覺時也在講對白，9年來天天這樣過。你問我拍了什麼，我真的不知道。我見得最多的不是我媽，是鄭裕玲，一化妝就見到她。她日日陪住我，收工時說句『拜拜』，幾小時後的第二天早上又見。鄭裕玲是電視台內陪伴我最多的藝人。」

拍完《英雄本色》日日槍林彈雨

發哥回憶1984年開始拍電影，當時的新浪潮導演有很多新構思，令他有不少啟發，脫離了拍劇時要不停講對白的日子。兩年後，發哥拍攝吳宇森導演的《英雄本色》，開始了隨後10年「槍林彈雨」下的拍攝生涯。他笑言︰「我可以說我開過的子彈比當時的一哥還多，一日開幾萬發都有，好犀利。」

首部荷李活電影不夠10句對白

1994年，發哥與電視台及電影公司的合約完結，他轉戰荷李活，剛開始時非常辛苦，因為不懂英文要讀夜校，兩年後雖有機會拍攝首部荷李活電影，惟只有不夠10句對白，他自嘲︰「我好記得第一句對白『My Condolences（節哀順變）』，通常在香港大酒店就聽得多。死得啦，第一部戲就節哀順變，接下來在荷李活的發展也知道會節哀順變。不過好好彩，我在1999年獲李安導演保薦去『北京電影大學』拍《臥虎藏龍》，一拍就拍到現在。」

多謝香港人鼓勵包容愛惜

回想過去幾十年在演藝路上的經歷，發哥自言其人生幾得意、幾好玩。他說︰「電影是一個很有趣的行業。為何我有這種能力，可能跟我小時候在鄉下有關，又可能是因為每個角色的挑戰性很大。當時我們為搵食，一定要付出百分百努力，不可以在現場要別人等，因為幾百人、幾千人在等你表演，是逼出來的。我很多謝香港人給了我很多鼓勵、包容、愛惜，也要多謝香港這地方賦予我智慧、耐性，有很多很多愛，所以要再次多謝香港人、香港這個地方，多謝各位。」

為角色做足準備 感動觀眾

典禮後，發哥與導演莊文強出席分享會，有逾200名浸大同學出席。發哥與莊文強之前合作電影《無雙》，莊文強問發哥每次收到劇本如何準備？發哥說會分析每一場戲，有時對白寫同講不一樣，要化成角色口吻，他每場都重新寫對白、再做一次給導演看，要做足準備，因電影關乎他的前途、收入，好緊要，還關乎到香港電影，支持香港電影是要畀心機。就算遇到不好劇本，覺得演員要放下身段，以謙虛態度去協助導演，最重要做好角色感動觀眾。他說：「我好欣賞吳孟達，你覺他演出好誇張，但這個就是他的角色。」有學生問在港做電影業如何能謀生？發哥稱讀電影的人太多，叻人太少，要出人頭地，要花上很多精力。他勸勉學生要努力，千萬別放棄。最後發哥與學生自拍大合照。

娛樂組

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