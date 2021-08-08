太極紅館騷開鑼 雷有輝鄧建明：終於等到今日

【明報專訊】太極樂隊一連兩場《太極Rainbow After Rain演唱會》昨晚於紅館舉行首場演出，5名成員從台側出台打招呼，獻唱《沉默風暴》揭開序幕，其間主音雷有輝（Patrick）叫觀眾起立舞動，並唱出《暴風紅唇》、《紅色跑車》，炒熱現場氣氛。Patrick問觀眾：「夠唔夠呀？你哋好勁呀！」「係咪等咗好耐？有無掛住我哋？」台下大叫回應。

Patrick續道：「我哋都好掛住你哋，都等咗好耐，足足兩年嘞！多謝你哋，因為有你哋支持，我哋終於可以企返上台，多謝你哋！」鄧建明（Joey Tang）有感而發：「終於等到今日！」Patrick表示經歷好多波折、起伏，正因為好多事情發生，故趁音樂會主題Rainbow After Rain，鼓勵大家要堅信和堅持夢想，只要有信心，對未來抱正能量，一定可以做到，正如他們開演唱會的願望也達成了：「本來我們想在35周年見大家，不緊要啦，現在大了一歲，大家仲好後生，睇吓Joey、Ricky（朱翰博）連眼袋都不見了，點解嘅？」

舞台上未見特別為已故成員唐奕聰（Gary Tong）留位置，正如太極騷前表示，Gary已埋藏在大家心中。不少圈中人也來捧場，包括RubberBand成員泥鯭、阿正夫婦、蘇志威、阮兆祥、海俊傑等。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵