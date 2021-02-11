未到推銷樓盤級數 MIRROR三子叫鏡粉「前夫」不用擔心

MIRROR成員Jeremy（左起）、Stanley及Frankie昨日出席飲品宣傳活動，吸引數百粉絲到場支持。（攝影／記者：林祖傑）

【明報專訊】ViuTV氣勢勁，除組合MIRROR成員人氣高成為品牌寵兒，連主持及演員也受歡迎。昨日有飲品宣傳活動請來MIRROR成員邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）及陳瑞輝（Frankie），還有港版《大叔的愛》的黃德斌、強尼、陳俞希及沈殷怡，吸引數百粉絲到場支持。

鏡粉提早為Stanley慶生

「鏡粉」見到偶像即瘋狂尖叫，不停讚三子靚仔，有預祝Stanley本月20日31歲生日，高呼「預祝大表哥生日快樂 」，還唱生日歌，令Stanley大為感動，做心心手勢回禮。黃德斌風頭不遜於三子，被粉絲要求派心心及大叫「KK，I love you！」他即以手指心心大放送。

Stanley、Jeremy與Frankie表示近期工作量大增，不停出席大小活動，他們表示跟疫情放緩有關，整個社會氣氛好好，大家的收入也一起進步。提到之前誤傳Jeremy與呂爵安（Edan）拍樓盤廣告，令鏡粉「前夫」擔心要買樓。他們自認未到推銷樓盤級數，呼籲不用擔心，說買樓不是人人能負擔，相信凡事有底線。

Frankie與Jeremy月底拍ViuTV下水禮節目，Stanley則要拍劇集《i.SWIM》。Frankie和Stanley有心理準備要騷肌，偏瘦的Jeremy對除衫無自信，笑稱要穿10件衫上場。

「姜濤打場波就無事」

談到隊友姜濤以新歌悼念故友，他們相信姜濤是以他的方法跟朋友好好講再見及重新出發。雖然姜濤平日沉默寡言，但認為他打場波就無事，叫粉絲不用擔心。

記者：林祖傑