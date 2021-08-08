【開箱】電影劇集的滑板女孩 追尋地位與自由

【明報專訊】今年東京奧運新增滑板項目，無論男女賽都賞心悅目，雖說目標爭獎牌，很多選手看來更重視踏上國際舞台一展身手，活像表演賽。女子公園賽尤其精彩，不論是奪金的四十住櫻，取銀的小將開心那，還是拿得銅牌的英日混血兒絲佳布朗（Sky Brown），都青春活力無限。據說四十住櫻住處附近沒練習場地，得當地酒廠老闆讓出倉庫為她建造練習場，成就了一個金牌得主的熱血故事。今年6月，有電影和劇集分別在影視串流平台Netflix和HBO Go、Now E上架，不約而同都是有關女孩踩板的故事。

《滑板少女》第2季6月首播

先說劇集《滑板少女》（Betty）第2季，6月11日在HBO首播，跟上季一樣，全劇6集，上月16日播出結局。角色也承接上季，講述幾名志同道合愛玩滑板的女孩在紐約發生的故事。此劇特色是看似沒有主線，都是圍繞這群女孩的日常生活，但她們要在男孩主導的滑板世界爭一席位，並不容易。新一季Indigo為了還債考慮是否要跟富老頭做援交；Janay努力找合適的室內場地給團隊練習；Camille希望在滑板方面得到更多尊重，於是跟服裝公司合作拍片上傳社交網；至於最搞笑的女同志Kirt甚至當起「導師」，教訓踩板男孩該如何善待女生。滑板文化植根於紐約的少年男女，他們的掙扎也許圍繞在得到最大的發揮及應得的尊重，與電影《滑板女孩》（Skater Girl）的主角所面對的處境完全不一樣。

《滑板女孩》今年6月11日在Netflix首播，講述印度拉賈斯坦邦一條小村莊，15歲女孩Prerna家貧，為幫補家計，荒廢學業，直到某次接弟弟Ankush下課，才被校長催促要去上課，但她已長高很多，連校服也不合身，課本也沒買，幸得不同種姓的男同學幫忙。

《滑板女孩》印度小村莊建滑板公園

來自倫敦的Jessica，本在廣告公司身居要職，放棄工作來到拉賈斯坦邦小村莊，就是為了尋找父親的足印。Jessica的爸爸原是當地居民，一場大火，舉目無親，被工廠老闆帶回英國撫養。Jessica偶遇Prerna姊弟，成為朋友，Jessica在附近村莊教書的美國朋友Erick帶着滑板到來，Prerna和弟弟Ankush及其他村裏的小孩，都好奇不已，並爭相學玩，害羞的Prerna更是一玩就愛上。帶着對父親思念的Jessica立即訂了十多個滑板給孩子每人一塊，他們踩着滑板在村裏風馳電掣，甚至不上課，惹來村民及校長不滿，列明踩板就是罪。後來與Jessica交涉，後者跟孩子們協議，必須上學，之後才能玩滑板。Prerna對滑板的熱愛更啓發了Jessica，找來一名女富豪批出土地，讓她興建滑板公園，給孩子真正的練習場。Prerna一心想參加比賽，卻在某夜的練習後受傷，父親發現後更安排她盡早嫁人。電影的高潮戲，當然是Prerna會否如父母所願成婚、放棄參加滑板比賽的夢想？

《滑板女孩》並非真人真事改編，卻受真實事件啓發而創作。據報德國女作家Ulrike Reinhard於2015年在印度中央邦興建了滑板公園，其中一個規條就是「不上課不能踩板」，吸引了很多女孩參與，透過這項運動，讓不同種姓的青少年成為了朋友。曾擔任《鄧寇克大行動》、《神奇女俠》副導演的曼賈里馬基亞尼（Manjari Makijany）受此啓發，首次當導演就拍了有關滑板題材的故事。

片中Jessica和Prerna母親都問過Prerna為什麽愛滑板，她說感覺很自由。Prerna學踩板的過程一直戰戰兢兢，弟弟Ankush對於drop in技巧，初次嘗試已一往無前；Prerna卻跌過痛過，直到克服了恐懼，駕馭到drop in，才真正獲得了自由。