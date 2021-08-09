太極紅館騷 周慧敏鄭中基細說當年情 AK嗌好玩 雷有輝憶Gary爆喊

太極演唱會前晚在紅館掀開序幕，成員劉賢德（左起）、鄧建明、雷有輝、朱翰博及盛旦華向觀衆揮手致意。（攝影：鍾偉茵）

太極開騷，唐奕聰的太太亦有捧場，雷有輝公開讚她是成功男人背後的出色女性。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】太極樂隊出道36年，於紅館舉行一連兩場《太極Rainb-ow After Rain演唱會》，前晚掀開序幕。隊友唐奕聰今年3月離世，太極在紀念環節邀請周慧敏、鄭中基、張敬軒等好友擔任嘉賓細說當年情，唐奕聰的太太亦到場支持，雷有輝唱《一生不再說別離》送給故友時，忍不住爆喊。人氣男團MIRROR成員江𤒹生現身與太極合唱《IGNITED》掀起高潮，AK說好好玩，答應下次跟MIRROR隊友來一齊玩。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

雷有輝（Patrick）表示今次演唱會與東京奧運一起成為最近熱門話題，太極與香港運動員有共通點，都是純香港製造、土生土長：「大家為香港隊鼓掌，他們爭取到好成績。太極也特別幸運得到好多人支持，我們對這個地方還有留戀和希望。」隨即唱出《留戀》及《希望》。

衆嘉賓談Gary點滴

紀念唐奕聰（Gary）的環節，請來鄭中基、周慧敏、張敬軒、小肥、樂隊ONE PROMISE、駱振偉、馬啟仁（Keyman）、孔慶慇（Marco）等擔任嘉賓。鄭中基稱從小聽《紅色跑車》成長，子女都識唱。不過他這晚選唱《廢中》，因編、監、錄音都是Gary幫他做。

周慧敏開心跟老友重聚，Patrick表示上次合作已是30多年前，還記得那時合唱情歌。周慧敏指那次台灣處女騷，太極任伴奏及嘉賓，Gary兼任音樂總監。她唱Gary為她寫的《借歪》，之前說過Gary開作品展，她一定再唱，相信這晚Gary會聽到，並送給Gary的家人、朋友，又多謝太極幫過她。

張敬軒說話不多，獻唱一曲《酷愛》致敬。小肥自言念舊，當日從澳門來港開演唱會，獲太極的Gary和Patrick力撐，因而結緣。ONE PROMISE鞠躬多謝太極以行動支持後輩：「我們做新人時，Gary監製了兩首歌，他說要撮合我們跟Patrick哥合唱，Patrick哥好好，在Gary追悼會說要完成Gary心願，今（前）晚跟我們合唱。鄧建明（Joey）又成為我們新歌的監製。」

大爆兄弟陳年衝突

Patrick大爆兄弟間相識多年難免有拗撬，幾年前他請食飯曾出事。鼓手朱翰博（Ricky）說：「酒精上頭亂性，其實好小事，兩句說話便爆衝突，有點火藥味想開拖，最後在一小時內解決了，冇隔夜仇。」盛旦華說那時充當和事老，不願關係搞得太僵。Joey再爆Gary昔日出埠登台最狂野，Ricky和「HiFi德」劉賢德稱澳洲之旅最難忘，Gary醉酒後兩度反鎖在洗手間廁格內狂嘔。Ricky說：「我要爬入廁格開門，拖他出來。」HiFi德說：「另一次差不多情况，我和張衛健合力爬入廁格救他。」

承諾下次帶MIRROR隊友到場

對於常有人說樂壇已死，Patrick認為樂壇從來無死，以串燒歌《我們的80年代》唱盡歷年勁歌。MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）、音樂人KB出場一起合唱《IGNITED》，掀起高潮。KB指AK好愛惜太極，百忙中抽空撐前輩。AK說：「今（前）晚好開心，好好玩！」太極叫AK下次跟MIRROR其他成員一齊來玩，AK答應：「好呀！」

公開讚Gary太太

安歌時，Patrick表示太極痛失一名成員，但會堅強走下去，公開讚在現場的Gary太太，是成功男人背後的出色女性：「有她才有Gary作出動人作品、美麗樂章，留給大家回憶。」之後跟全場大合唱《一生不再說別離》及《留住我吧》獻給Gary，Patrick傷感爆喊，Joey亦眼濕濕。

Patrick受訪表示唱《一生不再說別離》時，聽到Gary的聲音已崩潰：「綵排個版本不同，聽到他把聲打個突，殺死我。」他提到Gary太太騷前到後台打氣：「我們再次多謝她照顧Gary，約好稍後一齊去踩單車。大家已過傷心階段，回到天真無邪的心情，尾場她會再來睇。」台上爆隊友間曾醉酒衝突，Joey笑認差點跟Ricky打交的人是他：「當時斷片，不知講了什麼，一直斷到現在。」

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